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Тульский молочный комбинат прокомментировал уголовное дело за неуплату налогов

Тульский молочный комбинат прокомментировал уголовное дело за неуплату налогов

Как ранее сообщалось, возбуждено уголовное дело в отношении руководства АО «ТМК» за неуплату налогов в особо крупном размере.

Myslo получил комментарий от руководства АО «Тульский молочный комбинат»:

- АО «Тульский молочный комбинат» является одним из крупнейших переработчиков молока в ЦФО. Своему успеху обязан качественной продукции, честному подходу к бизнесу и прозрачной работе. Несмотря на то, что молочному бизнесу сейчас нелегко — с одной стороны, необходимо постоянно бороться за потребителя, а с другой стороны — за качественное сырье с другими производителями, Общество в последние годы проводило большую работу как по модернизации производства, так и по отбору лучших производителей сырья.

Многие годы ТМК давал положительные информационные поводы: улучшал качество, выпускал новинки. Последний инфо повод связан, к сожалению, с претензией со стороны налоговой службы. История такова: ТМК имеет сотни поставщиков сырья, ингредиентов, оборудования, и закон обязывает проверять их добросовестность, что ТМК постоянно делает, используя все имеющиеся законные источники информации.

В акте налоговой предъявлены требования в части неуплаты НДС поставщиками сырого молока и оборудования за период работы 2014−15 года. В эти годы был недостаток сырого молока, из-за чего пришлось прибегнуть к закупкам у трейдеров. Все поставщики были зарегистрированы в ЕГРЮЛ, подавали отчетность.

Наше предприятие было не единственным покупателем молока у каждого из поставщиков, в похожую ситуацию попали многие крупнейшие производители молока в России, она не уникальна.

Убедить контролирующие органы в непричастности к схемам по оптимизации налогов не удалось, о чем мы сожалеем. Несмотря на это, ТМК погасил все требования налоговиков за счет отказа от инвестиционной деятельности в этом году. Общество имеет свою позицию по выставленным претензиям контролирующих органов и будет отстаивать её всеми законными способами.

 

Напомним, следственным отделом по Центральному району Тулы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 1 января 2014 года по 20 апреля 2016 года руководство АО «Тульский молочный комбинат» уклонилось от уплаты налогов в сумме, превышающей 99 млн рублей.

Руководством предприятия были внесены заведомо ложные сведения в налоговые декларации, которые впоследствии были представлены в межрайонную УФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

 

сегодня, в 10:05 0
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