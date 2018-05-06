В Туле стартовал фикс велосезон-2018

фото Даниила Прокофьева и Алины Ивановой

В велособытии приняли участие как профессиональные велосипедисты, так и любители из Тулы, Москвы, Щекино, Подольска и Рязани.

В субботу, 5 мая, в Туле впервые стартовал фикс велосезон. Открытие началось со знаменитой в СНГ велосипедной гонки «Сквозь». Традиционно это скоростная гонка через город по маршруту, охватывающему основные транспортные артерии. По завершении гонки организаторы провели трекстенд и выявили самого виртуозного велонаездника.

В велособытии приняли участие как профессиональные велосипедисты, так и любители из Тулы, Москвы, Щекино, Подольска и Рязани.