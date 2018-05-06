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В Туле стартовал фикс велосезон-2018
фото Даниила Прокофьева и Алины Ивановой

В Туле стартовал фикс велосезон-2018

В велособытии приняли участие как профессиональные велосипедисты, так и любители из Тулы, Москвы, Щекино, Подольска и Рязани.

В субботу, 5 мая, в Туле впервые стартовал фикс велосезон. Открытие началось со знаменитой в СНГ велосипедной гонки «Сквозь».

Традиционно это скоростная гонка через город по маршруту, охватывающему основные транспортные артерии.

По завершении гонки организаторы провели трекстенд и выявили самого виртуозного велонаездника. 

В велособытии приняли участие как профессиональные велосипедисты, так и любители из Тулы, Москвы, Щекино, Подольска и Рязани.
 
Организатором данного мероприятия выступил Михаил Ростовцев – велосипедист спринтер, член сборной России по Андерам, член сборной Тульской области.

 

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В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 1
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 2
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 3
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 4
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 5
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 6
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 7
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 8
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 9
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 10
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 11
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 12
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 13
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 14
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 15
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 16
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 17
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 18
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 19
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 20
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 21
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 22
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В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 24
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 25
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 26
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 27
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 28
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 29
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 30
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 31
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В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 33
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 34
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В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 36
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 37
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 38
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 39
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 40
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 41
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 42
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 43
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 44
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 45
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 46
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 47
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 48
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 49
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 50
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 51
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 52
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 53
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 54
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 55
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 56
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 57
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 58
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 59
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 60
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 61
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 62
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 63
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 64
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 65
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 66
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 67
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 68
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 69
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 70
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 71
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 72
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 73
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 74
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 75
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 76
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 77
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 78
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 79
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 80
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 81
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 82
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 83
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 84
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 85
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 86
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 87
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 88
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 89
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 90
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 91
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 92
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 93
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 94
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 95
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 96
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 97
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 98
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 99
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 100
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 101
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 102
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 103
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 104
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 105
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 106
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 107
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 108
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 109
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 110
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 111
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 112
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 113
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 114
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 115
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 116
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 117
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 118
В Туле стартовал фикс велосезон-2018, Фото: 119
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