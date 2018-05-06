фото Даниила Прокофьева и Алины Ивановой
В Туле стартовал фикс велосезон-2018
В велособытии приняли участие как профессиональные велосипедисты, так и любители из Тулы, Москвы, Щекино, Подольска и Рязани.
В субботу, 5 мая, в Туле впервые стартовал фикс велосезон. Открытие началось со знаменитой в СНГ велосипедной гонки «Сквозь».
Традиционно это скоростная гонка через город по маршруту, охватывающему основные транспортные артерии.
По завершении гонки организаторы провели трекстенд и выявили самого виртуозного велонаездника.
В велособытии приняли участие как профессиональные велосипедисты, так и любители из Тулы, Москвы, Щекино, Подольска и Рязани.
Организатором данного мероприятия выступил Михаил Ростовцев – велосипедист спринтер, член сборной России по Андерам, член сборной Тульской области.
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