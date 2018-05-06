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Тульский «Арсенал» в Москве сыграет с ЦСКА
Фото с livesport.ru

Тульский «Арсенал» в Москве сыграет с ЦСКА

«Арсенал» и ЦСКА встречались в официальных матчах 5 раз.

Сегодня в Москве состоится матч ЦСКА — Арсенал. Он начнется в 19.00 на стадионе «ВЭБ Арена».
 
Матч в рамках 29-го тура премьер-лиги. Судить игру будет Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Семь фактов о матче
  • Второй сезон подряд «Арсенал» сыграет заключительный гостевой матч чемпионата против ЦСКА.
  • Оба предыдущих раза в премьер-лиге арсенальцы проигрывали в последнем выездном матче чемпионата с крупным счётом (1:5 в Краснодаре «Кубани» и 0:3 в Москве ЦСКА).
  • Именно в ворота ЦСКА красно-жёлтые забили свой первый в истории выступлений в РФПЛ «гостевой» гол. В сезоне-2014/15 на поле армейцев отличился Александр Зотов.
  • ЦСКА может стать единственной командой в лиге, ни разу не забивавшей в ворота «Арсенала» в нынешнем сезоне.
  • В составе туляков играет футболист, принадлежащий ЦСКА. Это Сергей Ткачёв. При этом во встрече 1-го круга именно за фолы на Ткачёве получил две жёлтые карточки и удаление игрок армейцев Константин Кучаев.
  • Вратарь нынешнего состава ЦСКА Илья Помазун — сын тренера вратарей молодёжного «Арсенала» Александра Помазуна.
  • В случае пропущенного гола арсенальцы повторят показатель второй по продолжительности результат антирекордной серии за время выступлений в РФПЛ, не оставляя свои ворота «сухими» в 7 матчах кряду.
ЦСКА в чемпионате-2017/18

Одним из главных итогов для армейцев уже стали те факты, что команда прошла дальше всех российских клубов в еврокубках, сыграв в четвертьфинале Лиги Европы, и 17-й раз подряд обеспечила себе выступление в европейских кубковых турнирах на следующий сезон. Открытым остаётся лишь вопрос о том, в каком именно евротурнире будут стартовать красно-синие, и на каком месте они окажутся после 30-го тура.

В нынешнем чемпионате ЦСКА провёл 28 матчей. +15=7−6. Мячи 41−22. Перед началом тура армейцы занимают 3-ю строчку в турнирной таблице, и в случае невыигрыша у «Арсенала» могут лишиться шансов даже на серебро, если 5 мая «Спартак» победит «Ростов». Красно-синие — третьи по результативности в нынешнем чемпионате и уступают только «Спартаку» (49) и «Краснодару» (44). На своём поле ЦСКА сыграл пока меньше всех в лиге. Наравне со спартаковцами у армейского клуба лишь 13 матчей. +7=2−4. Мячи 21−10. По результатам игр в родных стенах красно-синие делят 7−8 места с «Ахматом», уже проведшим все 15 домашних встреч. При этом ЦСКА забивал голы в 5 последних матчах на своём стадионе.
 
История взаимоотношений
 
«Арсенал» и ЦСКА встречались в официальных матчах 5 раз (2014/15, 2016/17, 2017/18). +1=0−4. Мячи 3−10.
 
Дома:
 
2014/15 1:4 (Тимохин).
 
2016/17 0:1
 
2017/18 1:0 (Чаушич)
 
В Москве:
 
2014/15 1:2 (Зотов).
сегодня, в 17:07 +1
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