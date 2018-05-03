Тульские рукопашники привезли два «золота» из Новосибирска

Там прошёл турнир, посвященный памяти бойцов спецназа, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

В Новосибирске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и мужчин, посвященные памяти бойцов специальных подразделений, павших при выполнении служебно-боевых задач.

На турнире выступило более 300 спортсменов. Тульский регион представляли воспитанники спортшколы «Металлург» и региональной федерации рукопашного боя Максим Щепелев и Илья Ломиворотов,

Максим Щепелев занял первое место в весовой категории 75 кг в возрастной группе 14-15 лет, а Илья Ломиворотов стал лучшим в абсолютной весовой категории у юношей 16-17 лет. Также Илья стал третьим в весовой категории 70 кг среди юношей 16-17 лет.

Спортсмены готовились к соревнованиям под руководством Дмитрия Дагаева, Романа Ломиворотова и Антона Панютина.