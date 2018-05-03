Где в Туле отключат электричество 4 мая
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:
- ул. Первомайская, 28,
- ул. Фрунзе, 29,
- пр-т Ленина, 82,
- ул. Пузакова, 58, 151, 64, 68, 60, 62,
- ул. Пороховая, 195,
- 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
- 12-й пр-д, 61,
- 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 23, 3-19 (нечётн.),
- 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 21-й пр-д, 1-27,
- 22-й пр-д, 17, 28,
- 25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.),
- 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,
- п. Восточный, 56-65, 1, 2, 3, 23-в, 23-б,
- Мясново: ул. Санаторная, 56,
- ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
- Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),
- ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),
- 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
- 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
- 12-й пр-д, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
- 13-й пр-д, 42-51,
- ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- ул. Добролюбова, 17-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.).
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