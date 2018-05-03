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За выходные сотрудники тульского УГИБДД задержали 80 пьяных водителей

За выходные сотрудники тульского УГИБДД задержали 80 пьяных водителей

12 задержанных ранее были привлечены к ответственности за нетрезвое вождение.

В ходе профилактических мероприятий и надзорной деятельности с 28 апреля по 2 мая инспекторы тульского УГИБДД выявили 80 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Из них 46 привлечены к административной ответственности за  нетрезвое вождение, и ещё  34 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, 12 задержанных уже привлекались к ответственности за подобные нарушения. Один из водителей пытался скрыться от инспекторов, но был задержан.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч руб. и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении водителя ждет уголовное наказание – штраф до 300 тысяч, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:42 +2
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