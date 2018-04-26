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По итогам матча в Туле «Арсенал» и «Зенит» выплатят крупный штраф
Фото из архива Myslo.

По итогам матча в Туле «Арсенал» и «Зенит» выплатят крупный штраф

Подробнее – в нашей статье.

25 апреля в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам «Арсенал» и «Зенит» были оштрафованы на серьезные суммы.

– По матчу «Арсенал» — «Зенит» (3:3): на 82-й минуте матча на всех секторах стадиона было массовое скандирование оскорбительных выражений в адрес арбитра встречи. На 87-й минуте встречи игроки «Арсенала» Аджоев и Ткачев покинули техническую зону и кратковременно вышли на поле.

По окончании матча в подтрибунном помещении посторонним лицом были высказаны оскорбительные выражения в адрес судейской бригады.

Мы получили письмо от генерального директора клуба Балашова, что служба безопасности установила этого человека, — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Итак, «Арсенал» оштрафован на такие суммы:

  • необеспечение безопасности на стадионе — 100 000 рублей. В случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.
  • за бросание зрителями пиротехнических изделий —50 000 рублей.
  • за массовое появление на поле посторонних лиц — 50 000 рублей.
  • за скандирование зрителями оскорбительных выражений — 30 000 рублей.
  • за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи футболисты Гурам Аджоев и Сергей Ткачев оштрафованы на 10 000 рублей каждый.

«Зенит» выплатит штраф за следующие нарушения:

  • за бросание зрителями предметов на поле во время матча, за нанесение имущественного вреда стадиону — 100 000 рублей.
  • за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий 150 000 рублей.
  • за скандирование зрителями оскорбительных выражений — 70 000 рублей.
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