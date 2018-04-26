По итогам матча в Туле «Арсенал» и «Зенит» выплатят крупный штраф

Фото из архива Myslo.

25 апреля в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам «Арсенал» и «Зенит» были оштрафованы на серьезные суммы.

– По матчу «Арсенал» — «Зенит» (3:3): на 82-й минуте матча на всех секторах стадиона было массовое скандирование оскорбительных выражений в адрес арбитра встречи. На 87-й минуте встречи игроки «Арсенала» Аджоев и Ткачев покинули техническую зону и кратковременно вышли на поле.

По окончании матча в подтрибунном помещении посторонним лицом были высказаны оскорбительные выражения в адрес судейской бригады.

Мы получили письмо от генерального директора клуба Балашова, что служба безопасности установила этого человека, — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Итак, «Арсенал» оштрафован на такие суммы:

необеспечение безопасности на стадионе — 100 000 рублей. В случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.

В случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. за бросание зрителями пиротехнических изделий — 50 000 рублей.

за массовое появление на поле посторонних лиц — 50 000 рублей.

за скандирование зрителями оскорбительных выражений — 30 000 рублей.

за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи футболисты Гурам Аджоев и Сергей Ткачев оштрафованы на 10 000 рублей каждый.

«Зенит» выплатит штраф за следующие нарушения: