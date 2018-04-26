Пожар на ул. Седова: туляк поджег соседские автомобили от злости

Фото с места происшествия.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Myslo писал о пожаре, который произошел в ночь на 23 апреля в Туле. На улице Седова во дворе многоквартирного дома сгорели автомобили «Хёндэ Солярис» и «Рено Дастер».

Экспертиза выявила, что это был поджог. В причинах происшествия разбирались полицейские.

– Изучались сведения о деталях случившегося, проверялись проживающие поблизости от места пожара. Оперативники получили информацию о вероятном отношении к содеянному 35-летнего жителя дома, около которого произошло возгорание транспортных средств, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В дальнейшем эти сведения подтвердились.

По предварительным данным, мужчина поджег автомобили от злости.

Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, туляк пытался пройти к дому через специально отведённые для жильцов парковочные места, на которых стояли автомобили. Это ему не удалось, и тогда подозреваемый решил выместить свою злость на машинах.

Он поджег газету и бросил ее в бензобак одного из автомобилей.

Транспортное средство сгорело, а огнём была задета рядом стоявшая машина. Полицейские изобличили мужчину в содеянном, он признался в поджоге. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 167 УК РФ.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до двух лет.