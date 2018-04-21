Молодежка «Арсенала» крупно уступила «Зениту»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Закончился матч между молодежными командами тульского «Арсенала» и питерского «Зенита».

На стадионе поселка Косая Гора завершился матч молодежного Первенства России среди команд премьер-лиги. Тульский «Арсенал» со счетом 0:3 проиграл сверстникам из питерского «Зенита».

Голы в наши ворота забили игроки Анисимов, Воробьев и Бойцов.