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Молодежка «Арсенала» крупно уступила «Зениту»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» крупно уступила «Зениту»

Закончился матч между молодежными командами тульского «Арсенала» и питерского «Зенита».

На стадионе поселка Косая Гора завершился матч молодежного Первенства России среди команд премьер-лиги. Тульский «Арсенал» со счетом 0:3 проиграл сверстникам из питерского «Зенита».

Голы в наши ворота забили игроки Анисимов, Воробьев и Бойцов. 

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