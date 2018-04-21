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В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности

В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности

Ночью ожидается усиление ветра до 18−23 м/с.

В Тульской области бушует штормовой ветер. Из-за непогоды более 6000 человек остались без электроснабжения. Синоптики предупреждают — такая погода сохранится и 22 апреля. Ночью ожидается усиление ветра до 18−23 м/с, днем порывы ветра — 13−18 м/с.

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Отметим, что сильный ветер накрыл не только Тульскую область, но и весь ЦФО. В Москве 12 человек пострадали от урагана. Известно об одной погибшей девочке. За ее жизнь боролись врачи, однако спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

мчс россии по тульской области

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:18 +3
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