В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности

В Тульской области бушует штормовой ветер. Из-за непогоды более 6000 человек остались без электроснабжения. Синоптики предупреждают — такая погода сохранится и 22 апреля. Ночью ожидается усиление ветра до 18−23 м/с, днем порывы ветра — 13−18 м/с.

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Отметим, что сильный ветер накрыл не только Тульскую область, но и весь ЦФО. В Москве 12 человек пострадали от урагана. Известно об одной погибшей девочке. За ее жизнь боролись врачи, однако спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

мчс россии по тульской области

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».