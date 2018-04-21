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Более 6000 жителей Тульской области из-за непогоды остались без электричества

Более 6000 жителей Тульской области из-за непогоды остались без электричества

В регионе бушует сильный ветер.

Сегодня, 21 апреля, из-за сильного ветра в нескольких районах Тульской области отключилось электроснабжение. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В 14.55 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в Заокском районе. В зону отключения попали более 450 домов и около 800 жителей.

В 16.05 стало известно о подобной ситуации в Алексинском районе. Там без электричества остались более 650 домов и около 1100 жителей.

В 17.45 без света осталось более 800 домов и около 2000 жителей Веневского и Ясногорского районов. 

В это же время в МЧС сообщили о частичном отключении электроснабжения в Суворовском и Щекинском районах. Там в зону отключения попали более 800 домов и около 900 жителей.

Частично нет электричества и в 14 населенных пунктах в ГО Тула. В зону отключения попали более 400 домов и около 1900 жителей.

Кроме того, в 19.50 в Плавском районе без света остались пять населенных пунктов.

На месте работают  бригады филиала «Тулэнерго» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:47 +2
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