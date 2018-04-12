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14 апреля стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Зенит»
Фото из архива Myslo.

14 апреля стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Зенит»

Ограничение по продаже – в одни руки не более четырех билетов.

С 14 апреля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» — «Зенит», который состоится 22 апреля в 14.00.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 14 — 21 апреля: с 13.00 до 19.00,
  • 22 апреля: с 9.00 до 14.45.

Онлайн-продажи на матч «Арсенал» — «Зенит» открываться не будут!

Как отмечает пресс-служба «Арсенала», ограничение по продаже – в одни руки не более четырех билетов.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (1−3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор можно через фан-клуб (контактный телефон 8−905−118−09−09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов).

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 7) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

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