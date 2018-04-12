новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет конкурс скворечников

В Туле пройдет конкурс скворечников

Мероприятие приурочено к православному празднику Благовещения Пресвятой Богородицы и Международному дню птиц.

20 апреля в Туле в Центральном парке состоится областной конкурс скворечников «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!». В 11.00 пройдет регистрация участников у здания Комнаты истории П. П. Белоусова (вход в парк со стороны ул. Первомайской за памятником В. В. Вересаеву). Торжественное мероприятие начнется в 12.00 на эстраде парка.

По итогам конкурса участники смогут передать изготовленные ими скворечники (дуплянки) в дар для размещения на природных территориях тульских парков, а также музеев-заповедников «Куликово поле» и «Ясная Поляна».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
конкурс скворечников

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

14 апреля стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Зенит»
14 апреля стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Зенит»
В Епифани пройдет вишневый фестиваль «Сад-Палисад». А мы разыгрываем билеты!
В Епифани пройдет вишневый фестиваль «Сад-Палисад». А мы разыгрываем билеты!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.