В Туле пройдет конкурс скворечников
Мероприятие приурочено к православному празднику Благовещения Пресвятой Богородицы и Международному дню птиц.
20 апреля в Туле в Центральном парке состоится областной конкурс скворечников «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!». В 11.00 пройдет регистрация участников у здания Комнаты истории
По итогам конкурса участники смогут передать изготовленные ими скворечники (дуплянки) в дар для размещения на природных территориях тульских парков, а также музеев-заповедников «Куликово поле» и «Ясная Поляна».
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