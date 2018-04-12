В Туле пройдет конкурс скворечников

20 апреля в Туле в Центральном парке состоится областной конкурс скворечников «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!». В 11.00 пройдет регистрация участников у здания Комнаты истории П. П. Белоусова (вход в парк со стороны ул. Первомайской за памятником В. В. Вересаеву). Торжественное мероприятие начнется в 12.00 на эстраде парка.

По итогам конкурса участники смогут передать изготовленные ими скворечники (дуплянки) в дар для размещения на природных территориях тульских парков, а также музеев-заповедников «Куликово поле» и «Ясная Поляна».