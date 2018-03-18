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Жители Тульской области приходят голосовать целыми семьями

Жители Тульской области приходят голосовать целыми семьями

Как голосуют Тепло-Огарево, Волово, Арсеньево, Плавск, Одоев?

В Тепло-Огаревском районе работают 60 наблюдателей от Общественной палаты Тульской области и кандидатов в Президенты РФ.

Избирательные участки района готовятся принять сегодня около 10 тысяч жителей.

 

На избирательных участках предприняты все меры безопасности. Об этом сообщают правоохранительные органы не только Тепло-Огаревского, но и Воловского района. Там, на 22 участках ждут 10,5 тысяч избирателей.

В Плавском районе открыты 37 избирательных участков. Жители активно голосуют с утра, приходят на участки целыми семьями.

Ход голосования прокомментировал глава администрации муниципального образования Плавский район Андрей Гарифзянов:

- Число земляков, пришедших на участки в первой половине дня, велико, что само по себе говорит об ответственности плавчан. Уверен, что до 20.00 еще многие жители Плавского района проголосуют на выборах Президента Российской Федерации. Для этого созданы все условия.

Около тысячи жителей Одоевского района проголосовали на дому. Члены участковых избирательных комиссий со специальной переносной урной обошли всех избирателей, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на участок.

В Арсеньевском районе открыли двери 22 избирательных участка, в том числе два именных, названных в честь путешественника, открывшего самое северное место континентальной Европы Семена Ивановича Челюскина и русского композитора Александра Сергеевича Даргомыжского. 

Выбирают сегодня и бренд рабочего поселка Арсеньево.

Михаил Николаевич Трифанов, глава администрации МО Арсеньевский район:

- У нас много впервые голосующих граждан. Для них предусмотрены подарки. Голосование в Арсеньевском районе идёт спокойно. На многих избирательных участках сегодня проводятся концерты, организованы ярмарки, работают фотозоны.

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