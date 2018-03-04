Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович: «Спасибо болельщикам, что не испугались мороза»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал матч оружейников с «Ахматом» (1:0), который состоялся на Центральном стадионе в Туле.

- Очень трудная игра. Было немного моментов, но они были: Чаушич пробил выше в первом тайме. Во втором тайме местами мы играли хорошо, местами соперник. Спасибо тем людям, что приготовили поле к игре. Спасибо моим игрокам, что бились за победу. Спасибо болельщикам, что не испугались мороза.

Дзюбой я доволен. В одном моменте он не стал бить в одно касание. У «Ахмата» много сильных защитников, с которыми Артёму пришлось тяжело.

Мы боялись играть в два нападающих. Приняли решение играть в одного.

Левашов сегодня был встревожен. Вспомните как трибуны скандировали его фамилию. Но он справился с этим давлением. Молодец.

По такой погоде мы хотели сыграть надёжно. Важно было не пропустить. Моменты были, и наши игроки с ними справились. А про перенос игры я даже не думал.

Ключевой момент я не видел. Если там не фолил наш игрок, то о чем тут можно говорить. Нужно, конечно, посмотреть этот эпизод.

По травме Хабиба информации пока нет, Новосельцев травмирован, но должен приступить к тренировкам на этой неделе.

Михаил Галактионов, главный тренер «Ахмата»:

- Тяжело что-то говорить. Игра должна была закончиться с другим счётом. Качество игры меня устроило. Увы, счёт сегодня не в нашу пользу.



На 90 минуте не сработал принцип честной игры. Все игроки, команды, тренеры едят один хлеб, занимаются одним делом. Моё мнение, что игроки хозяев должны были остановиться после повреждения нашего игрока. Они это не сделали. Поэтому произошла потасовка.



Я поздравляю команду хозяев с победой. Ключевой момент больше не хочу обсуждать.