«Арсенал» одержал победу в матче с «Ахматом»: 1:0

Фото ПФК "Арсенал"

Большой футбол вернулся в Тулу! На Центральном стадионе в драматичной игре встречались наш «Арсенал» и грозненский «Ахмат». Текстовая трансляция матча.

90+' Свисток арбитра фиксирует окончание игры и ПОБЕДУ ТУЛЬСКОГО "АРСЕНАЛА"! Поздравляем любимый клуб и болельщиков с таким началом календарного футбольного года. Ура!

90+' Шикарный сейв Михаила Левашова! Валидольная концовка... Немного продержаться, спокойно, спокойно...

90+' Арбитр щедро раздал всем участникам драки карточки: желтые Дзюбе, Григалаве, Семенову, а Родолфо схлопотал аж красную. Чаушич, герой матча, тоже получил желтую, но не за драку, а за то, что после забитого мяча догола разделся - снял и верхнюю, и нижнюю майки. Слишком бурно радовался)

90+' И тут же драка: схлестнулись на поле футболисты "Арсенала" и "Ахмата", не успев порадоваться забитому мячу. Грозненцы решили, что было нарушение: в момент гола на поле лежал Олег Иванов, который причем пострадал от своего же игрока. Но на самом деле никакого нарушения не было!

90+' Вот это концовка у нас! Иванов получает повреждение, но вместо того чтобы выбить мяч, просто останавливается. Игроки "Арсенала" мяч подбирают и выводят Чаушича на удар с 20-ти метров. Серб бьет точно в девятку!

90+' ГООООЛ!!!!! ЧАУШИЧ!!!! 1:0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

90' В сутолоке у ворот "Ахмата" у Дзюбы был прекрасный шанс все-таки затолкать мяч в ворота соперника. Но не вышло. Один защитник как-то справился сразу с тремя нашими атакующими игроками - фантастика.

87' Концовка начинается с корнера у ворот Левашова. Беляев снимает мяч со второго этажа, но убежать у Кангвы не получается.

83' Очередной дальний удар для статистики наносит Хагуш.

83' Последняя замена у "Ахмата": Балай Беким уходит, Аюб Бацуев появляется на поле.

82' Штрафной у ворот "Ахмата": навес в штрафную, защитники выбивают мяч, он попадает прямо на Хагуша, который довольно сильно бьет мимо ворот.

80' Все-таки добивается Лео сатисфакции: в последующем эпизоде после жесткого блока от Хагуша, арбитр показывает Анри желтую карточку. Первую в этой игре!

78' Свеженький Лео сейчас с жутким криком, который на весь стадион было слышно, завалился на поле после борьбы с Хагушем и Комбаровым. Но ничего особенного, в смысле, нарушений каких-то серьезных, в этом моменте не было. Зря только кричал!

77' Джорджевич, получив мяч в удачной позиии от Кангвы, вместо удара в створ запустил высокую "свечку". Мяч, что ли, с ноги сорвался?.. Сам Лука очень расстроен этим эпизодом.

72' Комбаров навесил в штрафную "Ахмата", пытаясь найти Дзюбу, но вместо Артема нашел голкипера соперника: Гудиев довольно легко забрал мяч в руки.

71' Авот и быстрый ответ на наш вопрос: Анри Хагуш меняет Сергея Ткачева. По одной замене осталось у обоих тренеров.

71' Божович тоже готовит замену. По всей видимости, увидим мы Анри Хагуша. Но вот вместо кого?

70' Замена у "Ахмата": герой предыдущего эпизода Митришев поле покидает. А в игру вступает Лео.

69' ОПАСНО! Митришев сейчас едва-едва не распечатал ворота Левашова. Михаил "отмахнулся" от мяча, отбрасывая его за пределы поля. Ух, повезло.

65' Прострел в район 11-метровой "Арсенала" с правого фланга, а там нападающий грозненцев Балай Беким, пытаясь пробить по воротам, попал в нашего защитника (по всей видимости, в Беляева). Мяч рикошетом вылетел обратно в поле.

63' Затяжная атака грозненцев запомнилась только рывком Митришева, но куда опаснее мог убежать в атаку Джорджевич. Не смог Лука прокинуть мяч мимо защитника, запорол момент.

62' С самого начала второго тайма болельщики ни минуты не молчат: подбадривают клуб, "требуют" гол. Видимо, чтоб не мерзнуть. Ну и "чай в термосах", который разрешили сегодня проносить на стадион, помогает поддерживать градус эмоций ;)

61' Пауза в игре. Повреждение получил Григалава - но явно что-то несерьезное. Гиа даже не стал уходить за пределы поля.

58' Зачастили с угловыми у ворот "Ахмата". Аж шесть подряд! Но защитники гостей очень хорошо играют на втором этаже.

56' Корнер от «Ахмата». Но куда опаснее стандарт оружейников. Дзюба скидывает мяч на 11-метровую отметку, но там никого. Угловой.

54' Ткачев прошел до штрафной "Ахмата", передал мяч ближе к воротам, где его ждали сразу трое арсенальцев. Удачливее всех оказался Кангва, но Эванс не сумел протолкнуть мяч к воротам. Да и Гудиев тут уже сориентировался в ситуации и активно мешал нашей атаке.

53' Мяч в сетку отправил Роши. А в минимальный офсайд забрался Мохаммади, который отдавал ему передачу.

53' Мяч в воротах "Арсенала" - но арбитры фиксируют офсайд.

51' Вот и Виталию Гудиеву пришлось поработать! Чаушич отважился на дальний удар. Вратарь грозненцев, по всей видимости, такой прыти от арсенальца не ожидал, и сразу не сумел зафиксировать мяч в руках - только со второго раза удалось.

49' Ответочка «Арсенала»: Кангва прорвался по левому флангу, пытался навесить на открывающихся Дзюбу или Ткачева. Но защитник грозненцев прервал эту передачу.

48' Беляев успевает за быстрым Мохаммади. Милад проходил по левому флангу, но Максим в отличном подкате выбивает мяч за боковую.

48' Снег в Туле усилился — сейчас картинка такая же, как на матче «Локомотив» — «Спартак». Впрочем, и на табло пока результат такой же.

47' Говорят, Анхель сам ногу подвернул в какой-то момент, с повреждением в начале тайма его травма не связана. А у Хабиба Маига что-то с мышцей — видимо, сказывается мороз.

46' Второй тайм. Поехали!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Сергей Ткачев, полузащитник тульского «Арсенала»:

- Поле нормальное, играть можно. Но погодные условия ощущаются: мяч дубовый, тяжело где-то поднять, направить. Но ничего, погода есть погода… Обе команды в равных условиях, идет борьба. В перерыве тренер подскажет, что нужно улучшить, и исправимся во втором тайме.

Беким Балай, нападающий грозненского «Ахмата»:

- Мы приехали играть. После первого тайма 0:0, естественно, нужно забивать во втором. Нужно заполнять штрафную, больше игроков должны пытаться забить.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Первый тайм не запомнился обилием опасных моментов, да и голов мы так и не увидели — пока 0:0 на табло. Зато было по одной вынужденной замене: травмы, помешавшие продолжать игру, получили Анхель («Ахмат») и Маига («Арсенал»).

45'+ Все, первый тайм завершен. 0:0.

45+' Наконец-то Джорджевич выходит на поле! Почти две из трех добавленных минут истекли.

45' Арбитр добавил три минуты к основному времени тайма.

44' Лука Джоджевич побежал переодеваться, но пока на поле не появился.

44' Опять простили нас грозненцы! Забросили мяч в штрафную, Мохаммади опасно вышел на ворота Левашова, но мяч свалился у него с ноги.

43' Только мы обрадовались — и на тебе… Только Маига вернулся, как сразу упал на газон… Будет замена. Зрители провожают Маигу. Надеемся, с ним все в порядке!

42' Фух, Маига вернулся на поле — все в порядке с нашим новичком.

41' А теперь опасный момент уже у ворот «Арсенала»: но, к счастью, Митришев пробил неудачно. Впрочем, Левашов был готов к любому развитию событий в этой атаке соперника.

40' Ого, видимо, Маига в предыдущем эпизоде получил повреждение. Пока его увели за пределы поля — оказывают помощь. На морозе любое повреждение опасно…

39' МОМЕНТ! Маига поборолся в центре, повалил соперника, прошел по правому флангу и отдал мяч в центр, на ленточку штрафной. Там мяч подхватил Чаушич, подработал, но удар нанес сильно выше ворот. Эхх…

36' Грозненцы вывели Мохаммади на удачную позицию: тот прострелил на 11-метровую отметку, но, к счастью, набегавший Роши не сумел подстроиться под мяч. Удар получился неточным и слабым — повезло!

35' Первая замена в игре: Михаил Галактионов меняет Анхеля Вилькера на Родолфо. По всей видимости, замена вынужденная: уходя с поля, Анхель серьезно прихрамывает. Неужели причина в повреждении, полученном на первых минутах игры?..

31' Затяжная атака канониров запомнилась лишь переводом Маиги. Далее была неудачная стеночка Альвареса и Дзюбы.

29' Навес на Дзюбу, он поборолся и скинул мяч Кангве. Тот быстренько вернул мяч Артему, и Дзюба уже из более удачной позиции пытался вывести коллегу на ворота «Ахмата». Но защитник грозненцев «прочитал» эту комбинацию и помешал Эвансу выйти один на один с голкипером «Ахмата» Гудиевым.

27' Не получился сейчас удар по воротам соперника у Сергея Ткачева: слишком многолюдно в штрафной «Ахмата». Сергей бьет, мяч рикошетит от чьих-то ног и летит сильно мимо ворот. Наш полузащитник драматично хватается за голову: мог бы получиться если не гол, то хотя бы классный голевой момент.

26' А вот и первый офсайд у «Ахмата»: Митришев хотел было создать острый момент у ворот Левашова, но его прервал свисток.

22' «Арсенал» разыграл аут: Альварес сникул на Дзюбу, и тот прострелил вдоль ворот. На дальнем углу прострел пытался замкнуть Сергей Ткачев. Увы, не вышло: мяч ушел в аут.

20' И снова Дзюба в офсайде! Альварес шикарно вышел вперед, вместился в центр и пытался навесом найти нашего нового нападающего. Увы, судьи безжалостно фиксируют положение «вне игры». Никак не везет Дзюбе.

16' Горбатенко «запорол» достаточно перспективный стандарт: не сумел подачей перекинуть защитника «Ахмата». На подборе Альварес заскользил на заснеженном поле и едва не упустил мяч, но обошлось.

15' Ткачев хорошо отобрал мяч на своем фланге, прошел центр поля и пытался вывести Дзюбу на ворота «Ахмата». Но Артем не успевал на передачу, да и вдобавок был зафиксирован офсайд. Жаль.

12' Угловой у ворот «Ахмата»! Неплохо, Чаушич попытался пробить по воротам, но попал в защитника. Мяч вылетел за пределы поля. Тут же второй угловой от арсенальцев — безуспешно.

10' По-настоящему голевой момент у ворот «Арсенала». Опасно! Прошла передача по правому флангу атаки «Ахмата», под передачу открылся Роши и попытался в касание пробить мимо Левашова — Михаил вышел на перехват. Угол был достаточно острым, нападающему «Ахмата» было неудобно, поэтому «Арсеналу» в этом эпизоде повезло.

9' Анхель вернулся на поле, а во время розыгрыша штрафного по лицу локтем схлопотал уже наш Беляев. Был штрафной в пользу «Арсенала», который ни к чему интересному не привел.

7' Штрафной в пользу «Ахмата»: Горбатенко отдавил ногу Анхелю.

5' В первые минуты матча команды обменялись не слишком опасными атаками. В целом игра пока выглядит равной, мяч больше держится в центре поля.

3' В первом единоборстве за «Арсенал» наш новичок Дзюба получил по голове от кого-то из грозненцев. Но нарушение прошло незамеченным для арбитра, Владислава Безбородова. Кстати, очень странно видеть Дзюбу в красно-желтой арсенальской форме. К этому придется привыкнуть)

2' Болельщики с воодушевлением горланят тульский гимн — соскучились по футболу за зиму. Кстати, сегодня на трибунах ожидается порядка 9000 зрителей. Неплохо для морозного вечера воскресенья.

1' Сразу после старта матч был приостановлен — что-то произошло с сеткой ворот у южной трибуны. Впрочем, недоразумение быстро устранили.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!

0' Команды выходят на поле. А тем временем над стадионом валит снег… Пришел, видимо, тот снегопад, который засыпал матч «Локомотив» — «Спартак», который проходил перед нашим. Кстати, эта игра завершилась вничью — 0:0. Посмотрим, что сообразят на поле «Арсенал» и «Ахмат»!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных. Обратите внимание: с первых минут на поле будет наш новичок Артем Дзюба — без преувеличения главная трансферная сенсация РФПЛ этой зимы. А на воротах снова воспитанник тульского футбола Михаил Левашов!

0' Оружейники сыграют в красной форме, грозненцы — в белой:

0' Антураж матча в небольшом фотоотчете от ПФК «Арсенал». Поле так идеально убрали, как будто и не было сильного ночного снегопада!

0' Комментарии главных тренеров о предстоящем матче:

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»:

- Мы отказались от идеи игры в два нападающих. Мы не играли так никогда, но это не значит, что мы не будем пробовать это по ситуации. У нас есть в составе многие игроки, способные отдать первый пас. Не смотря на уход Габулова. Что касается соперника, то мы никогда специально не изучаем соперника. В интернете много нарезок игр любой команды. При желании любой может их посмотреть. Мы хотим акцентировать внимание прежде всего на своей игре.

Михаил Галактионов, главный тренер «Ахмата»:

- Оценивать мою работу будут по ближайшим играм. Да, команда имела проблемы в атаке в первой части чемпионата, но на сборах мы наигрывали схемы, забивали регулярно командам разного класса. Сегодня хотим сыграть первым номером, но многое зависит от игры хозяев.

0' Матч первого круга между «Арсеналом» и «Ахматом» проходил в августе. Тогда туляки сумели одержать верх над грозненцами — 2:1, и одержали победу на чужом поле впервые с апреля 2015 года.

0' Сегодня встречаются соседи по турнирной таблице. У туляков 25 очков, у грозненцев — 26. Поэтому стимул побеждать колоссальный и у одной команды, и у другой. Правда, зрелищности сегодняшней игры наверняка помешает погода (зима решила задержаться), но матч точно скучным не будет.

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Соскучились по футболу? Мы очень, поэтому с радостью проведем этот воскресный вечер за просмотром матча «Арсенал» — «Ахмат» и поболеем за родной тульский клуб. Стартовый свисток прозвучит ровно в 19.00!