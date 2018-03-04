Где в Туле 5 марта не будет электроэнергии

5 марта специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 43

Ул. Мезенцева, 34-а, 36-а, 38, 38-а, 40, 40-а, 40 корп.1, 40 корп.2, 44 корп.1;

ул. Н.Руднева, 55, 57, 59, 61, 61-а, 63, 63-а, 65, 65-а

ул. Литейная, 119−133 (нечётн.);

ул. Дульная, 2−68 (чётн.), 1−51 (нечётн.);

ул. Арсенальная, 195−207 (нечётн.), 144−148 (чётн.);

ул. Курская, 22-б, 20-в

ул. Н. Глухополянская, 1−9, 4, 8-а, 9-а;

ул. Глухополянская, 1−21-а (нечётн.), 8−50-б (чётн.);

ул. Гастелло, 1, 1-а

ул. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 33−47 (нечётн.), 34−46 (чётн.);

ул. Клюева, 8;

ул. Циолковского, 8-г, 8-в;

3-й Южный пр., 1−16;

пер. Шевченко, 6, 6-а, 10-а, 8, 3−15 (нечётн.);

ул. Шевченко, 8-а, 11, 16, 20, 26;

1-й Городской пр., 1−17;

ул. Станиславского, 21, 15, 17, 19, 27

ул. Леваневского, 8−26 (чётн.), 13−35 (нечётн.);

ул. Пархоменко, 43, 43-а;

ул. Станиславского, 32−58 (чётн.), 59, 41;

пр. Рабочий, 1−27 (нечётн.)

ул. Станиславского, 48

п. Рудаково: ул. Люлина, 2−18; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1−41 (нечётн.), 2−34 (чётн.); ул. Школьная, 1−45 (нечётн.), 2−44 (чётн.); ул. Победы, 3-а, 7−35; ул. Л. Толстого, 1−29, 36; ул. Октябрьская, 1−18; ул. Кирова, 1−16; ул. Трудовая, 1−9, 2, 4, 6; ул. Скуратовская, 91-а, 97, 99, 101; СНТ «Восход»

ул. Люлина, 2−18; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1−41 (нечётн.), 2−34 (чётн.); ул. Школьная, 1−45 (нечётн.), 2−44 (чётн.); ул. Победы, 3-а, 7−35; ул. Л. Толстого, 1−29, 36; ул. Октябрьская, 1−18; ул. Кирова, 1−16; ул. Трудовая, 1−9, 2, 4, 6; ул. Скуратовская, 91-а, 97, 99, 101; СНТ «Восход» ул. Токарева, 59−75 (нечётн.), 78-б;

пр. Промышленный, 22−32 (чётн.)

8-й пр., 76−98 (чётн.), 67−89 (нечётн.);

10-й пр. 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й пр., 61;

19-й пр., 4−14 (чётн.), 20, 23, 3−19 (нечётн.);

20-й пр., 2−32 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

21-й пр., 1−27;

22-й пр., 17, 28;

25-й пр., 14−28 (чётн.), 17−49 (нечётн.);

31-й пр., 2−48 (чётн.);

ул. Капитана Громова, 19, 21, 25

10-й пр., 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.);

22-й пр., 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

23-й пр., 4−24 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

25-й пр., 10, 12.