Футболисты «Арсенала» прошли медобследование

Фото пресс-службы «Арсенала».

1 марта футболисты тульского «Арсенала» прошли плановое медицинское обследование в одной из московских клиник. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест и т. д. Тредмил-тест — исследование на беговой дорожке или на велотренажере, которое дает понять, как организм работает под максимальными нагрузками.

- Футболисты проходят медосмотр у врачей-специалистов согласно утвержденному регламенту для профессиональных спортсменов. Анализы, функциональное тестирование, работа сердечно-сосудистой системы — обычные процедуры. В лазарете только Боурчану. Алекс восстанавливается, в ближайшее время начнет работать с ограничениями в общей группе. Ну, а мелкие болячки не в счет, — сказал главный врач «Арсенала» Александр Резепов.