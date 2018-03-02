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Футболисты «Арсенала» прошли медобследование
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты «Арсенала» прошли медобследование

Все игроки оказались здоровы.

1 марта футболисты тульского «Арсенала» прошли плановое медицинское обследование в одной из московских клиник. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест и т. д. Тредмил-тест — исследование на беговой дорожке или на велотренажере, которое дает понять, как организм работает под максимальными нагрузками.

- Футболисты проходят медосмотр у врачей-специалистов согласно утвержденному регламенту для профессиональных спортсменов. Анализы, функциональное тестирование, работа сердечно-сосудистой системы — обычные процедуры. В лазарете только Боурчану. Алекс восстанавливается, в ближайшее время начнет работать с ограничениями в общей группе. Ну, а мелкие болячки не в счет, — сказал главный врач «Арсенала» Александр Резепов.

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Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 1
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 2
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 3
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 4
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 5
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 6
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 7
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 8
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 9
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 10
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 11
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование, Фото: 12
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