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Тульскую область представили иностранным дипломатам
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульскую область представили иностранным дипломатам

Цель встречи — наладить новые внешнеэкономические связи, привлечь в регион инвесторов и создать новые рабочие места для жителей области.

1 марта в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ дипломатам зарубежных стран представили экономический, инвестиционный и культурно-туристический потенциал Тульской области. Делегацию региона возглавил губернатор Алексей Дюмин. На встрече присутствовали более 70 представителей дипломатического корпуса иностранных государств и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИДа отметил энергичную работу руководства области по формированию комфортной среды для ведения предпринимательства, а также усилия руководства региона по реализации совместных с иностранными партнерами проектов в автомобилестроении, производстве строительных материалов и пищевой промышленности.

- Нас очень радует, что расширяется география международных и внешнеэкономических связей Тульской области. Среди ключевых зарубежных партнеров — государства СНГ, Европы, АТР, США. Совершенствуется договорно-правовая база сотрудничества. В этом вопросе мы очень тесно и плодотворно взаимодействуем с регионом, — сказал Сергей Лавров.

В свою очередь, Алексей Дюмин рассказал об основных экономических показателях, достижениях и брендах Тульской области.

- Сегодня наш регион привлекателен не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но также возможностью успешно и выгодно вести бизнес, — подчеркнул в своем выступлении Алексей Дюмин.

Ежегодно в экономику области привлекается более 100 млрд рублей инвестиций. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал превысил 127 млрд, (это на 9% больше, чем за 2016 год).

На Петербургском международном экономическом форуме Тульская область подписала 22 соглашения на общую сумму более 83 млрд рублей, а сочинский форум принес еще около 30 млрд.

- Экономика Тульской области в последние годы демонстрирует стабильный рост. Уровень развития региона по многим показателям превышает среднероссийский. Это совместный результат труда жителей, бизнеса и правительства области, — рассказал Алексей Дюмин.

Темпы роста индекса промышленного производства за последние годы не опускались ниже 5%. В прошлом году он составил 105,6%.

В национальном инвестиционном рейтинге среди всех субъектов страны Тульская область находится на 4-м месте.

Экономические условия в регионе уже оценили партнеры из более чем 200 иностранных компаний. Среди них — «Каргилл», «Кнауф», «Проктер энд Гэмбл» и многие другие.

- Результаты последних лет говорят о том, что мы умеем на высоком профессиональном уровне работать с иностранными инвесторами. Эти компании, оценивая удобства работы в России, проголосовали за наш регион как один из 15 наиболее удобных для ведения бизнеса, — сказал губернатор.

В области реализуется набор мер административной и финансовой поддержки не только регионального, но также и федерального уровня.

В 2017 году компании, работающие в регионе, получили около 1 млрд рублей преференций по налогам на прибыль и имущество.

Министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин детально рассказал дипломатам о мерах государственной поддержки бизнеса, преференциях для инвесторов, которые в качестве резидентов открывают новые производства в особой экономической зоне и индустриальном парке «Узловая».

При этом область увеличивает расходы на социальную инфраструктуру. За счет новых налоговых поступлений решается главная задача — развивается человеческий капитал.

- В Тульской области инвесторы получают возможность абсолютно открытого диалога с региональной властью, а также — четкие и прозрачные правила игры, гарантию неизменности принятых решений и норм, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Также в регионе уделяется большое внимание развитию культуры и туризма в области.

По итогам 2017 года поток туристов вырос на 12%. Соответственно, интенсивно развивается индустрия сервиса и гостеприимства, для дальнейшего развития отрасль требует новых вложений.

- Уверен, что нынешняя встреча придаст новый импульс развитию внешнеэкономических, культурных и образовательных связей региона, и конечно, в части привлечения иностранных инвестиций, — сказал Алексей Дюмин.

Завершилась презентация выступлением артистов Тульской областной филармонии и воспитанников Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:47 −3
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