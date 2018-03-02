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В преддверии 8 Марта цветы из Тульской области будут продавать в Москве

В преддверии 8 Марта цветы из Тульской области будут продавать в Москве

В среднем цена одного букета составляет около 600 рублей.

В преддверии 8 Марта цветы из Тульской области будут продавать в Москве. Об этом пишет «ТАСС».

Большая часть (около 70%) цветов поставляются в столицу из-за рубежа, отечественные (в основном — розы и тюльпаны) везут из столичных совхозов, а также из Калужской и Тульской областей, Санкт-Петербурга, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга, Мордовии и Краснодарского края. Отмечается, что в среднем цена одного букета составляет около 600 рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:26 +4
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