Туляки стали третьими на Первенстве ЦФО по панкратиону

Межрегиональные соревнования прошли в Иваново и собрали на ковре 172 спортсмена из 10 регионов.

Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация спортивной борьбы панкратион.

Победители соревнований определялись в 43 категориях. Сборная Тульской области завоевала семь золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль, что в итоге вывело ее на третье место в финальном зачете.

В своих возрастных группах и весовых категориях победу одержали Максим Авдеев, Самуил Мкртчян, Илья Переверзев, Сергей Шмелев, Артур Карапетян, Кирилл Меджидов и Роман Сухоруков, вторые места заняли Сергей Поляков Илья Стародворцев и Александр Симонов, а Айк Аветисян был третьим. Подготовили спортсменов Андрей Рюмшин, Татьяна Бурцева, Джахонгир Куштанов и Юрий Ефремов.