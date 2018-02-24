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Туляки стали третьими на Первенстве ЦФО по панкратиону

Туляки стали третьими на Первенстве ЦФО по панкратиону

Межрегиональные соревнования прошли в Иваново и собрали на ковре 172 спортсмена из 10 регионов.

Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация спортивной борьбы панкратион.

Победители соревнований определялись в 43 категориях. Сборная Тульской области завоевала семь золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль, что в итоге вывело ее на третье место в финальном зачете.

В своих возрастных группах и весовых категориях победу одержали Максим Авдеев, Самуил Мкртчян, Илья Переверзев, Сергей Шмелев, Артур Карапетян, Кирилл Меджидов и Роман Сухоруков, вторые места заняли Сергей Поляков Илья Стародворцев и Александр Симонов, а Айк Аветисян был третьим. Подготовили спортсменов Андрей Рюмшин, Татьяна Бурцева, Джахонгир Куштанов и Юрий Ефремов.

сегодня, в 12:14 +2
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