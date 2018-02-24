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В Воловском районе мужчины украли шашлык

В Воловском районе мужчины украли шашлык

Сотрудники отделения полиции «Воловское» установили подозреваемых в необычной краже.

К полицейским поступило сообщение, что в четверг поздним вечером из помещения придорожного кафе на территории района был похищен поднос с шашлыками, оставленный без присмотра работниками заведения. По предварительным данным, у злоумышленников внезапно возник умысел на кражу из-за невнимательности персонала. Они забрали поднос и покинули кафе. 

При проведении мероприятий по выяснению обстоятельств происшествия полицейские использовали записи камер видеонаблюдения. В результате проделанной работы удалось установить личности предполагаемых похитителей. Эта версия получила подтверждение. Двое 25-летних жителей одной из близлежащих деревень признались в содеянном. Похищенный шашлык они успели съесть, у подозреваемых обнаружен и изъят принадлежащий кафе поднос. Сотрудники полиции проводят дальнейшую работу по установлению деталей случившегося.

сегодня, в 13:11 +10
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Событие
кражашашлык
Место
Воловский район

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