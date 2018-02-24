В Туле преступники украли из супермаркета платежный терминал

По данным Myslo, злоумышленники работали как минимум вдвоем. Предварительная версия такова: преступники приехали к супермаркету на грузовике и, отжав пластиковые двери, вынесли платежный терминал, стоявший недалеко от входа. Затем они погрузили терминал в машину и скрылись до приезда охраны.

Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению обстоятельств происшествия.