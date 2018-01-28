Дзюба и Новосельцев присоединятся к «Арсеналу» на вторых сборах

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Миодраг Божович рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что к его команде присоединятся нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев.

- Мы ждем в «Арсенале» Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, в ближайшие дни они присоединятся к «Арсеналу» — на втором сборе, — сказал тренер.

— Вопрос с ними решен окончательно?

- Вот когда они у нас окажутся, тогда можно будет ответить на ваш вопрос (улыбается). Надеюсь, все решится. В последний раз общался с Артемом дней 10 назад. Видимо, он еще чего-то ждал, не могу точно сказать что или кого. Но он мне сказал: «Если у меня там не получится, я к вам приеду».

Последние полгода Иван Новосельцев не выходил на поле, но Божович уверен, что навыков игры он не утратил.

Что же до Артема Дзюбы, то через «Арсенал» у него есть все шансы вернуться в состав национальной сборной, отметил тренер канониров.