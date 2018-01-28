В Тульской области двое приятелей обчистили соседский гараж

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Полицейские задержали двоих жителей поселка Ревякино. Мужчин подозревают в хищении чужого имущества.

По предварительным данным, в одной из деревень Ясногорского района задержанные, частично повредив замок, проникли в гараж. С собой названные гости прихватили мини-мойку, бензотриммер и бензопилу. Общая сумма ущерба составила 14 000 рублей.

У подозреваемых обнаружено и изъято похищенное. Мужчины признались в содеянном.

Сейчас в отделе МВД России по Ясногорскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».