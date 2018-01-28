В Туле прошел турнир по мини-футболу среди правоохранителей

- С удовольствием откликнулся на приглашение поучаствовать в турнире. Приятно удивлен уровнем соревнований. Самым ярким матчем для меня стал финал: играли две команды равного уровня.

Приезжаю в Тулу с чувством ностальгии… Самые позитивные моменты в жизни здесь прошли. Когда мы приехали сюда, практически не было условий для игр. Посмотрите, как за это время улучшилась инфраструктура! Очень рад за город!

Я думаю, «Арсенал» будет двигаться только вперед. Слежу за командой. То, что сейчас есть клуба, и то, что было раньше, буквально небо и земля! Так что я по-хорошему завидую. Считаю, что в ближайшем будущем мы увидим команду, которая сражается за место в еврокубках.