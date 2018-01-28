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В Туле прошел турнир по мини-футболу среди правоохранителей
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

В Туле прошел турнир по мини-футболу среди правоохранителей

Победила команда «Гарнизон».

В оружейной столице прошел региональный турнир по мини-футболу среди правоохранителей и органов военного управления Тульского гарнизона. Соревнования посвящены 150-летию органов военной прокуратуры.

В течение двух дней за победу в турнире соревновались 16 команд, среди которых сотрудники МЧС, судебных приставов, УМВД, УФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, военной контрразведки, Росгвардии, областного суда и т. д.

Почетными гостями турнира стали знаменитые футболисты — Валерий Есипов и Дмитрий Ананко. Есипов сыграл в чемпионате России 390 матчей, причем 349 игр — за «Ротор». Ананко в составе «Спартака» стал девятикратным чемпионом России. А еще бывшего спартаковца связывают с Тулой дружеские отношения: Ананко был в тренерском штабе тульского «Арсенала».

Дмитрий Ананко

- С удовольствием откликнулся на приглашение поучаствовать в турнире. Приятно удивлен уровнем соревнований. Самым ярким матчем для меня стал финал: играли две команды равного уровня.

Приезжаю в Тулу с чувством ностальгии… Самые позитивные моменты в жизни здесь прошли. Когда мы приехали сюда, практически не было условий для игр. Посмотрите, как за это время улучшилась инфраструктура! Очень рад за город!

Я думаю, «Арсенал» будет двигаться только вперед. Слежу за командой. То, что сейчас есть клуба, и то, что было раньше, буквально небо и земля! Так что я по-хорошему завидую. Считаю, что в ближайшем будущем мы увидим команду, которая сражается за место в еврокубках.

Победу в турнире одержали хозяева — команда «Гарнизон». Серебряным призером стали сотрудники МЧС, а третье место заняла команда ВДВ.

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Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 41
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 42
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 43
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 44
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 45
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 46
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 47
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 48
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 49
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 50
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 51
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 52
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 53
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 54
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 55
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 56
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 57
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 58
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 59
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 60
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 61
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 62
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 63
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 64
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 65
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 66
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 67
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 68
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 69
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 70
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 71
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 72
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 73
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 74
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 75
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 76
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 77
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 78
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 79
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 80
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 81
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 82
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 83
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 84
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 85
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 86
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 87
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 88
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 89
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 90
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 91
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 92
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 93
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 94
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 95
Турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, Фото: 96
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:04 +1
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