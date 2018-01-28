В Туле прошел турнир по мини-футболу среди правоохранителей
Победила команда «Гарнизон».
В оружейной столице прошел региональный турнир по мини-футболу среди правоохранителей и органов военного управления Тульского гарнизона. Соревнования посвящены 150-летию органов военной прокуратуры.
В течение двух дней за победу в турнире соревновались 16 команд, среди которых сотрудники МЧС, судебных приставов, УМВД, УФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, военной контрразведки, Росгвардии, областного суда
Почетными гостями турнира стали знаменитые футболисты — Валерий Есипов и Дмитрий Ананко. Есипов сыграл в чемпионате России 390 матчей, причем 349 игр — за «Ротор». Ананко в составе «Спартака» стал девятикратным чемпионом России. А еще бывшего спартаковца связывают с Тулой дружеские отношения: Ананко был в тренерском штабе тульского «Арсенала».
Дмитрий Ананко
- С удовольствием откликнулся на приглашение поучаствовать в турнире. Приятно удивлен уровнем соревнований. Самым ярким матчем для меня стал финал: играли две команды равного уровня.
Приезжаю в Тулу с чувством ностальгии… Самые позитивные моменты в жизни здесь прошли. Когда мы приехали сюда, практически не было условий для игр. Посмотрите, как за это время улучшилась инфраструктура! Очень рад за город!
Я думаю, «Арсенал» будет двигаться только вперед. Слежу за командой. То, что сейчас есть клуба, и то, что было раньше, буквально небо и земля! Так что я по-хорошему завидую. Считаю, что в ближайшем будущем мы увидим команду, которая сражается за место в еврокубках.
Победу в турнире одержали хозяева — команда «Гарнизон». Серебряным призером стали сотрудники МЧС, а третье место заняла команда ВДВ.