«Арсенал» не сумел взять реванш: «Тосно» — «Арсенал» - 3:2

Фото ПФК "Арсенал"

25 ноября тульский клуб уступил в матче в Санкт-Петербурге против «Тосно». Текстовая трансляция игры от Myslo.

Игра окончена. «Тосно» побеждает со счетом 3:2 благодаря хет-трику Евгения Маркова. Сегодня мы видели настоящий футбольный триллер, и безумно обидно, что «жертвой» стал именно тульский «Арсенал». Эту игру нужно забыть и двигаться дальше. Впереди «Спартак»!

90' Три минуты добавлено к основному времени матча.

90' Последняя замена у «Тосно». Максим Палиенко, который сам появился на поле только в начале второго тайма, уходит, а выходит Виталий Шахов.

89' ОПАСНО у ворот «Тосно»! Горбатенко ворвался в штрафную, ударил, но мяч угодил в грудь Дугаличу!

86' Последняя замена у «Арсенала». Сергей Ткачев поле покидает, вместо его выходит Федерико Расич. Три нападающих на поле у тульского клуба!

81' Евгений Марков забивает третий! Чернов прорвался по левому флангу, сделал подачу, и Марков пробил головой из-под Григалавы. Хет-трик оформляет нападающий «Тосно» за 20 минут! Обескураживает.

81' Еще один гол «Тосно»! 3:2.

79' Подача со штрафного на Маркова, и нападающий «Тосно», который сам и заработал штрафной, оформляет дубль. Вот таким недолгим было преимущество в игре у «Арсенала»…

79' Гол в ворота «Арсенала» со штрафного! 2:2.

78' Марков на газоне. Арбитр решил, что в этом эпизоде был неправ Беляев, хотя на повторе ничего подобного мы не увидели… Тем не менее, штрафной.

76' И тут же замена от Божовича. Чаушич под аплодисменты покидает поле, вместо него в игру вступает Кантемир Берхамов.

76' В борьбе с игроком «Тосно» Чаушич отобрал мяч у лицевой линии, отдал пас на Ткачева, и тот, обыграв защитника, сильно послал мяч по центру ворот. Юрченко никак не ждал такого и даже не сделал попытку отбить мяч. Есть второй гол!!!

76' ГОЛ!!! 1:2!!! «Арсенал» СНОВА ВПЕРЕДИ!!!

75' Первое «включение» Кангвы в игру — увы, Эванс отдал неудачный пас на подступах к вратарской соперника, тосненцы перехватили мяч.

74' Комбаров проходит по флангу, простреливает в штрафную, но защитники «Тосно» опережают его партнеров.

73' Замена. Кангва выходит на поле вместо Шевченко. Ждем перемен в нашей атаке!

70' ЧАУШИЧ! Горан сильно бьет из-за пределов штрафной, Юрченко не без проблем забирает мяч себе.

69' Марко попытался прострелить вдоль штрафной туляков, Горбатенко в подкате прерывает передачу!

68' Желтая карточка для Григалавы за срыв атаки «Тосно» — сбил в центре поля Палиенко.

65' Опаснейший момент у ворот Тосно. Комбаров отдал пас, мяч отскочил от тосненца и попал в Джорджевича. Лука нанес удар, но рикошетом от защитника мяч ушел на угловой. После розыгрыша углового Шевченко головой бил в ближний угол ворот. Получилось неточно.

63″ И еще одна атака «Тосно»! Палиенко бил, мяч прошел прямо рядом с воротами. Расслабился «Арсенал». Очень напоминает матч первого круга…

62' Сунзу на газоне. Пострадал в борьбе с Заболотным — тот ударил нашего защитника по ногам сзади.

61' Гол в ворота «Арсенала». Мирзов навесил в штрафную, и Марков замкнул передачу. Ставка Парфенова сработала. Только что вышедший на замену, свеженький нападающий сразу показал, кто на поле хозяин.

61' Гол. 1:1.

58' Григалава, владея мячом на чужой половине поля, не стал искать обострения, а просто потянул время, собрав на себе двух соперников, попихавшись с ними, а затем нарушив правила.

57' Вторая замена у «Тосно». Евгений Марков вышел вместо Яна Казаева. «Тосно» будет играть в два нападающих!

53' Угловой у ворот «Тосно», Шевченко головой боднул мяч в район дальней штанги — то ли бил, то ли хотел, чтобы кто-нибудь замкнул. Кто-нибудь — это Джорджевич. Но Лука чуть-чуть не успел к мячу!

49' «Тосно» с первых минут второй половины матча идет вперед, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходит!

47' Тайм начался со штрафного у ворот «Арсенала». Подача Галиулина — Заболотный выпрыгивает, но не достает до мяча — Габулов забирает мяч.

46' В перерыве произошла замена у «Тосно»: вместо Владимира Быстрова игру продолжит Максим Палиенко.

46' Второй тайм стартовал.

Вперед, «Арсенал», вперед!!!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Максим Беляев, зашитник «Арсенала»:

- Мне кажется, сейчас у нас все получается, надо продолжать в том же духе. Нам надо быть более внимательными при переходе из обороны в атаку.

Владимир Быстров, полузащитник «Тосно»:

- Пропустили гол — есть второй тайм, чтоб исправить ситуацию. Все нормально, надо прибавлять по всем компонентам. Сегодня надо набирать очки — это самое главное. Настрой будет такой же, как и в первом тайме: выходить и обыгрывать соперника. В первом тайме нам это не удалось, будем исправляться во втором.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

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Перерыв. «Тосно» активно начал поединок и владел какое-то время преимуществом в игре. Но свои шансы хозяева не реализовали, а вот «Арсенал» воспользовался моментом и забил. А затем захватил инициативой в игре.

45' Арбитр решил ничего не добавлять к основному времени первого тайма. Перерыв! «Тосно» — «Арсенал»: 0:1.

44' Арсенальцы никуда не торопятся и в концовке тайма предпочитают катать мяч на своей половине поля.

41' Чаушич завелся. По всей видимости, Галиулин попал мячом в лицо Горану. Может, и случайно. А Чаушич зачем-то побежал «на разборки». Бодающихся футболистов быстро разняли коллеги — обошлось без предупреждений. Страсти накаляются!

41' Быстров, прерывая быструю атаку гостей, нарушает правила в центре поля, а затем не позволяет Бурчану быстро разыграть стандарт.

39' Григалава, герой предыдущего эпизода, на газоне. Быстров сильно отдавил ему ногу бутсой. Вообще за такое и желтую давать можно.

38' ГРИГАЛАВА!!! Горбатенко головой дал передачу в штрафную «Тосно», мяч подкараулил Григалава и пробил по воротам. Но голкипер соперника на высоте — спас свою команду.

35' «Арсенал» бил угловой, но сразу же едва не нарвался на очередную контратаку «Тосно». К счастью, Ткачев выиграл борьбу за мяч у Быстрова. Тот недоволен и считал, что было нарушение правил. Впрочем, арбитр с ним не согласился.

32' Опасная контратака в исполнении «Тосно». Быстров, получив передачу на ход, врывается в штрафную, но не решается на удар, а его поперечная передача прерывается соперниками.

30' Джорджевич сделал передачу в штрафную «Тосно». Шевченко принял мяч и сразу же скинул под удар Чаушича, а Горан пробил в защитника хозяев. Быстрого дубля не случилось.

28' А ведь ничто не предвещало!.. Навес Григалавы в район 11-метровой отметки, и там никем не прикрытый Чаушич нанес прекрасный удар по воротам Юрченко. Точно в створ! Есть контакт!!!

28' ГОЛ!!! 0:1!!! «Арсенал» вырвался вперед!!!

24' И снова везение «Арсенала»! Сунзу ошибся у своей штрафной, но Быстров не смог обработать мяч и послал его выше перекладины ворот. Напрягает, что у «Тосно» момент за моментом…

20' Угловой у ворот «Арсенала». Мяч летел по очень опасной траектории, хорошо, что никто из тосненцев не дотянулся…

17' МИРЗОВ! Наносил ОПАСНЕЙШИЙ удар в дальний угол: мяч пролетел над перекладиной и ударил в сетку ворот с другой стороны. Инфаркт у всех зрителей))) Габулов справедливо выговаривает своим коллегам: нельзя давать соперникам столько свободы на нашей половине поля, нельзя! Очень опасный момент сейчас был, на самом деле повезло, что Мирзов промахнулся.

14' Джорджевич получил мяч в штрафной «Тосно», пытался подработать под удар, попал в защитника и в борьбе упал. Но арбитр оставил этот эпизод без внимания.

14' Мирзов снова на острие атаки «Тосно». Отдал пас в штрафную Казаеву, но тот замешкался, обрабатывая мяч, и упустил момент для удара.

13' Тосненцы пока выглядят внушительнее, чем наши. Раз за разом они пытаются организовать навал на ворота Габулова, нашей защите пока удается отбиваться.

13' Ткачев получил мяч недалеко от угла штрафной, подработал его и пробил. Получается в сторону о ворот.

10' Первый по-настоящему опасный момент в матче! Мирзов, обыграл Сунзу на левом фланге, прострелил в район вратарской. Там Заболотный замкнул прострел, но, к счастью для «Арсенала», попал прямо в Габулова. Правда, наш голкипер получил неприятный удар мячом в область грудной клетки. Но, вроде, все в порядке: сможет продолжать игру.

8' Очередной угловой у ворот «Арсенала». Мяч отражён защитой.

6' Быстрая контратака «Тосно». Заброс на половину поля «Арсенала», Мирзов устремился вперед, но Сунзу технично оттеснил его корпусом и не позволил выйти один на один с Габуловым. Хорош наш защитник!

5' После розыгрыша углового Мирзов нанес удар метров с 22 в ближний угол ворот Габулова. Наш голкипер надежен.

4' Разыграли штрафной — наш бэтмен Григалава выбил мяч за лицевую.

3' А теперь Сунзу немного повалял Заболотного по газону. А еще только третья минута игры!

2' Комбаров с правого фланга отдал передачу к штрафной линии, где мяч подкараулил Горбатенко и попытался пробить в дальний угол. Удар вышел неточным.

2' Последовала подача со стандарта в штрафную, где Заболотный добрался первым до мяча, но выполнить скидку на партнера не удалось.

1' Первая же минута — и фол у «Арсенала». Максим Беляев выпрыгнул на мяч выше, чем главный бомбардир «Тосно» Антон Заболотный и слегка его «подмял». Дело-то житейское.

1' Стартовый свисток! Вперед, за ТУЛУ!!!

0' Команды выходят на поле стадиона «Петровский». Футболисты «Тосно» в футболках с детскими рисунками — в честь Дня матери, который отмечается завтра. Очень мило!

0' Слово главным тренерам:

Дмитрий Парфенов:

- Мы уже забыли, что было в первом круге. Живём сегодняшним днем. Сегодня к нам в гости приехала серьезная команда, которая в последних матчах солидно набирает очки. У «Арсенала» много качественных футболистов.

Миодраг Божович:

- «Тосно» в матче первого круга заслуженно победил, но мы по сравнению с той игрой изменились. Нам нужно сегодня приложить все силы, чтобы победить соперника. Нужно выиграть по максимуму в единоборствах и набрать три очка.

0' Антураж сегодняшней игры в фоторепортаже от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Формы команд на сегодняшнюю игру. Тосненцы сыграют в белых футболках, оружейники — в красных.

0' Матч первого круга сегодняшних соперников закончился с неприятным для «Арсенала» результатом: 1:2 в пользу гостей. Тогда «Тосно» добился своей первой победы в РФПЛ! Но к сегодняшней игре клуб из Ленинградской области подходит не в лучшей форме: 13-е место в турнирной таблице (а это зона вылета), крупные поражения в двух предыдущих матчах от лидеров чемпионата — «Зенита» и «Краснодара», а также серьезные перестановки в тренерском штабе команды. Так что у «Арсенала» есть все шансы на реванш!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола! Кто-то в эту субботу гуляет и наслаждается приходом зимы, кто-то проводит время в торговых центрах и очередях, гоняясь за скидками в честь Black Friday, а кто-то в 16.30 включит футбол. Ведь в это время прозвучит стартовый свисток на матч тульского «Арсенала» и «Тосно» из Ленинградской области! Болеем за красно-желтых вместе с Myslo и, конечно, обсуждаем матч в комментариях. Удачи нашим ребятам!!!