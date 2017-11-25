Туляки примут участие в фестивале «Поколение Z»

С 29 ноября по 5 декабря 2017 года в Московской области пройдет Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение Z».

Тульскую область на мероприятии представят пять активных волонтеров региона.

Более 150 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из регионов России соберутся, чтобы поделиться знаниями и выработать общие цели, направленные на развитие культурного разнообразия страны, рассказать о традициях своих народов.

Все участники форума прошли региональный отбор. Они активно вовлечены в реализацию проектов в сфере построения межкультурного диалога, продвижения этнокультурного многообразия народов России и патриотического воспитания.

Ребята смогут продемонстрировать свои таланты, презентовать свои проекты в рамках творческих лабораторий, мастерских и специальных мероприятий. Им предстоят встречи с лидерами общественного мнения, политиками, бизнесменами, известными артистами и экспертами в различных областях, которые поделятся историями своих успехов.