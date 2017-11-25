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«Молодежка»: «Тосно» переиграл тульский «Арсенал»

«Молодежка»: «Тосно» переиграл тульский «Арсенал»

В матче 18-го тура молодежного первенства России «Арсенал» уступил сопернику со счетом 2:0.

Хозяева поля забили сопернику два безответных мяча. В результате «Тосно» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице, «Арсенал» – 14-й.

Уже на 25-й минуте встречи Никита Шумейко сумел открыть счет, успев на добивание после удара партнера по команде. А перед самым перерывом молодые тосненцы сумели забить еще один гол — розыгрыш стандарта завершился взятием ворот от Вишневского. «Арсенал» во втором тайме не сумел обыграть противника. Встреча так и завершилась со счетом 2:0.

 

сегодня, в 17:30 −2
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