«Молодежка»: «Тосно» переиграл тульский «Арсенал»
В матче 18-го тура молодежного первенства России «Арсенал» уступил сопернику со счетом 2:0.
Хозяева поля забили сопернику два безответных мяча. В результате «Тосно» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице, «Арсенал» – 14-й.
Уже на 25-й минуте встречи Никита Шумейко сумел открыть счет, успев на добивание после удара партнера по команде. А перед самым перерывом молодые тосненцы сумели забить еще один гол — розыгрыш стандарта завершился взятием ворот от Вишневского. «Арсенал» во втором тайме не сумел обыграть противника. Встреча так и завершилась со счетом 2:0.