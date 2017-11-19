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20 ноября в Тульской области будут работать Общественные приемные уполномоченного по правам ребенка

20 ноября в Тульской области будут работать Общественные приемные уполномоченного по правам ребенка

У вас есть вопросы, вы понимаете, что ваши права нарушаются, но не знаете, куда обратиться?

20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции Российской Федерации проводит Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка.

Помимо оказания бесплатной юридической помощи в этот день будут проводиться дополнительные мероприятия по правовому консультированию детей и их родителей в средних школах, детских домах, детских пенитенциарных учреждениях, а также на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации во всех регионах России.

У вас есть вопросы, вы осознаете, что ваши права нарушаются, но не знаете, куда обратиться? 20 ноября в регионе работать Общественные приемные уполномоченного по правам ребенка в Тульской области по адресам:

  • Тула, ул. Тимирязева, 70, каб. 217, тел. 8 (920) 789-00-71.
  • Новомосковск, ул. Кирова, 6, тел. 8 (905) 627-95-70.
сегодня, в 10:49 0
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