20 ноября в Тульской области будут работать Общественные приемные уполномоченного по правам ребенка

У вас есть вопросы, вы понимаете, что ваши права нарушаются, но не знаете, куда обратиться?

20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции Российской Федерации проводит Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка.

Помимо оказания бесплатной юридической помощи в этот день будут проводиться дополнительные мероприятия по правовому консультированию детей и их родителей в средних школах, детских домах, детских пенитенциарных учреждениях, а также на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации во всех регионах России.

У вас есть вопросы, вы осознаете, что ваши права нарушаются, но не знаете, куда обратиться? 20 ноября в регионе работать Общественные приемные уполномоченного по правам ребенка в Тульской области по адресам: