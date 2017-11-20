Житель Дубны подозревается в убийстве сожительницы

Вечером 19 ноября в поселке Дубна в частном доме было обнаружено тело 41-летней женщины с колото-резаным ранением грудной клетки.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в убийстве задержан 35-летний сожитель погибшей женщины.

По версии следствия, вечером 19 ноября во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков, мужчина ударил сожительницу ножом в грудь. После этого он вызвал скорую помощь, однако женщина скончалась до прибытия медработников.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.