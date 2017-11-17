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На матч «Арсенал» – «Рубин» заменили арбитра

На матч «Арсенал» – «Рубин» заменили арбитра

На поединке будет работать Владимир Сельдяков из Балашихи.

Ранее сообщалось, что матч «Арсенал» — «Рубин» обслужит главный арбитр Алексей Николаев из Москвы. Стало известно, что рефери получил травму. Вместо Николаева на поединке будет работать Владимир Сельдяков из Балашихи.

Ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва). Резервный судья — Игорь Панин (Московская область). Инспектор матча — Александр Колобаев (Москва).

Напомним, что оружейники примут «Рубин» 18 ноября в 19.00 на Центральном стадионе.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:58 0
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