На матч «Арсенал» – «Рубин» заменили арбитра
На поединке будет работать Владимир Сельдяков из Балашихи.
Ранее сообщалось, что матч «Арсенал» — «Рубин» обслужит главный арбитр Алексей Николаев из Москвы. Стало известно, что рефери получил травму. Вместо Николаева на поединке будет работать Владимир Сельдяков из Балашихи.
Ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва). Резервный судья — Игорь Панин (Московская область). Инспектор матча — Александр Колобаев (Москва).
Напомним, что оружейники примут «Рубин» 18 ноября в 19.00 на Центральном стадионе.
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