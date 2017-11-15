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На матч «Арсенал» – «Рубин» назначили судейскую бригаду
Фото пресс-службы «Арсенала».

На матч «Арсенал» – «Рубин» назначили судейскую бригаду

Поединок рассудит Алексей Николаев.

Москвич Алексей Николаев рассудит «Арсенал» и казанский «Рубин» в матче 17 тура Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

46-летний арбитр ФИФА в этом сезоне обслуживал матч «Арсенала» с «Ростовом» (2:2).

Помогать Алексею Николаеву будут судьи Константин Шаламберидзе и Ринат Деушев (оба из Москвы). Резервный арбитр — Игорь Панин из Подмосковья. Инспектор — Александр Колобаев (Москва). Делегат РФПЛ — петербуржец Вячеслав Мельников.

Напомним, матч «Арсенал» — «Рубин» состоится в субботу, 18 ноября, в 19.00.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:53 +3
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