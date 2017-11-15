Фото пресс-службы «Арсенала».
На матч «Арсенал» – «Рубин» назначили судейскую бригаду
Поединок рассудит Алексей Николаев.
Москвич Алексей Николаев рассудит «Арсенал» и казанский «Рубин» в матче 17 тура Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
46-летний арбитр ФИФА в этом сезоне обслуживал матч «Арсенала» с «Ростовом» (2:2).
Помогать Алексею Николаеву будут судьи Константин Шаламберидзе и Ринат Деушев (оба из Москвы). Резервный арбитр — Игорь Панин из Подмосковья. Инспектор — Александр Колобаев (Москва). Делегат РФПЛ — петербуржец Вячеслав Мельников.
Напомним, матч «Арсенал» — «Рубин» состоится в субботу, 18 ноября, в 19.00.
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