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Стас Михайлов представит в Туле новую программу

Стас Михайлов представит в Туле новую программу

17 февраля в Городском концертном зале (Тула, ул. Советская, 2) в 19.00 состоится концерт одного из самых известных мэтров российской эстрады.

Стас Михайлов — это успех и огромная армия фанатов по всей России.

Песни Стаса Михайлова понятны, но притом не слеплены по одному шаблону. Он стал прямым доказательством того, насколько любим российским слушателем русский шансон.

Стас Михайлов обратился к человеку в зале, к зрителю. Главным образом, конечно, к женщине. К её душе, к её сердцу. Его концерты исполнены драмы, и он с радостью общается с поклонниками во время выступлений.

Стас Михайлов назвал новую программу «Лучший день» — и 17 февраля 2018 года обещает быть именно таким!

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