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В Тульской области в серьезном ДТП пострадали пять человек
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в серьезном ДТП пострадали пять человек

Всех пострадавших госпитализировали.

Сегодня, 17 ноября, около 9.00 на 47-м км автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» случилось серьезное ДТП. По предварительной информации, произошло встречное столкновение автомобилей «Мицубиси Аутлендер» и «Ситроен С4». От удара обе машины вылетели в кювет.

В аварии пострадали 35-летний водитель «Ситроен», 60-летняя женщина — водитель «Мицубиси» — и три пассажира этого же авто: 47-летняя женщина, 9-летний и 8-летний мальчики. 

Всех пострадавших госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 0
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