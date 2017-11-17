В Тульской области в серьезном ДТП пострадали пять человек

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сегодня, 17 ноября, около 9.00 на 47-м км автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» случилось серьезное ДТП. По предварительной информации, произошло встречное столкновение автомобилей «Мицубиси Аутлендер» и «Ситроен С4». От удара обе машины вылетели в кювет.

В аварии пострадали 35-летний водитель «Ситроен», 60-летняя женщина — водитель «Мицубиси» — и три пассажира этого же авто: 47-летняя женщина, 9-летний и 8-летний мальчики.

Всех пострадавших госпитализировали.