Гендиректор «Арсенала» рассказал о перспективах команды побороться за еврокубки

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о перспективах команды побороться за путевку в еврокубки. Об этом пишет «Чемпионат».

- Только что разговаривал с президентом клуба на тему того, что «Арсенал» поднялся в турнирной таблице и приблизился к зоне еврокубков. Дословно это звучало так: «Останавливать мы никого не будем». Мы идём от матча к матчу, и нас устраивает то, что мы сейчас видим. Где «Арсенал» окажется в итоге в турнирной таблице, будет видно дальше.

Мы результат оцениваем спокойно. Удивлением такой скачок не был, потому что мы обладаем достаточно хорошим подбором игроков и тренерским штабом.

Закончим сейчас эту часть чемпионата, и зимой президент будет решать вопрос с усилением команды, — сказал Балашов.

«Арсенал» сейчас занимает 7 место в турнирной таблице.