Дагестан показал Туле своего Хаджи-Мурата
В Туле открылась уникальная выставка «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат».
Многие экспонаты выставки впервые покинули родные края, чтобы их могли увидеть на родине писателя, возвеличившего образ выдающегося аварского военачальника, легендарного героя кавказской войны.
Сложная и противоречивая фигура Хаджи-Мурата привлекала внимание во все времена. О нем написаны научные статьи, его образ вдохновлял художников и писателей. Да и для самого Толстого Кавказ был одним из самых значительных мест, которые черпали его творчество. Любовь получилась взаимной — по сей день на Кавказе Лев Толстой — один из самых почитаемых и любимых писателей.
О значимости выставки говорит тот факт, что на ее открытие приехала директор Дагестанского музея изобразительных искусств, дочь Расула Гамзатова Салихат, делегация Хунзахского района Дагестана, представители дагестанской общины в Туле.
На выставке представлены экспонаты из Дагестанского музея изобразительных искусств им.
Экспозиция состоит из нескольких разделов. Один из них познакомит посетителей с периодом пребывания Льва Толстого в станице Старогладковской (сейчас — станица Старогладовская Шелковского района Чечни), в которой он с перерывами прожил с мая 1851 по январь 1854 года. Здесь он работал над «Детством» и «Отрочеством», здесь появились первые наброски повести «Казаки».
И кавказский период жизни писателя, и страницы «Казаков» и «Хаджи-Мурата» в первой трети XX столетия были проиллюстрированы одним и тем же художником — Евгением Лансере. На выставке можно будет увидеть созданные им в 1928 году, к столетию Льва Николаевича, пейзажи и виды Старогладковской, а также изображение интерьера казачьего дома, в котором квартировал молодой юнкер Толстой. Символично, что и само торжественное открытие было приурочено к Дню народного единства.
Главная часть представленной в Туле экспозиции посвящена эпохе Хаджи-Мурата Хунзахского, Кавказу середины XIX века, запечатленному выдающимися художниками. Это живописные работы
Отдельная группа экспонатов — портреты Хаджи-Мурата и его потомков: от произведений лично встречавшегося со знаменитым аварцем князя Григория Гагарина до живописных работ современных художников Кавказа — Эдуарда Акуваева, Саида Тихилова, Магомеда Дибирова, Тиграна Кайтмазова. Экспозицию дополняют подлинные предметы декоративно-прикладного искусства Дагестана середины XIX века и более поздние вещи, аналогичные тому периоду: ковры, керамика, медь, золотное шитье, резное дерево, изделия с металлической инкрустацией.
Выставка будет работать в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12) до 17 декабря 2017 года.