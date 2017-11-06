Дагестан показал Туле своего Хаджи-Мурата

Фотографии предоставлены музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Многие экспонаты выставки впервые покинули родные края, чтобы их могли увидеть на родине писателя, возвеличившего образ выдающегося аварского военачальника, легендарного героя кавказской войны.

Сложная и противоречивая фигура Хаджи-Мурата привлекала внимание во все времена. О нем написаны научные статьи, его образ вдохновлял художников и писателей. Да и для самого Толстого Кавказ был одним из самых значительных мест, которые черпали его творчество. Любовь получилась взаимной — по сей день на Кавказе Лев Толстой — один из самых почитаемых и любимых писателей.

О значимости выставки говорит тот факт, что на ее открытие приехала директор Дагестанского музея изобразительных искусств, дочь Расула Гамзатова Салихат, делегация Хунзахского района Дагестана, представители дагестанской общины в Туле.

На выставке представлены экспонаты из Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой , Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, а также из частных коллекций. Многие из них — прежде всего, произведения русского искусства XIX века — впервые экспонируются за пределами Дагестана за последние 70 лет.

Экспозиция состоит из нескольких разделов. Один из них познакомит посетителей с периодом пребывания Льва Толстого в станице Старогладковской (сейчас — станица Старогладовская Шелковского района Чечни), в которой он с перерывами прожил с мая 1851 по январь 1854 года. Здесь он работал над «Детством» и «Отрочеством», здесь появились первые наброски повести «Казаки».

И кавказский период жизни писателя, и страницы «Казаков» и «Хаджи-Мурата» в первой трети XX столетия были проиллюстрированы одним и тем же художником — Евгением Лансере. На выставке можно будет увидеть созданные им в 1928 году, к столетию Льва Николаевича, пейзажи и виды Старогладковской, а также изображение интерьера казачьего дома, в котором квартировал молодой юнкер Толстой. Символично, что и само торжественное открытие было приурочено к Дню народного единства.

Главная часть представленной в Туле экспозиции посвящена эпохе Хаджи-Мурата Хунзахского, Кавказу середины XIX века, запечатленному выдающимися художниками. Это живописные работы И. Н. Занковского — «Дорога на верхний Гуниб», «Сакля Шамиля», «Салтинское ущелье», а также серия работ князя Г. Г. Гагарина : цветные акварели, посвященные казакам, и литографии из серии «Живописный Кавказ».

Отдельная группа экспонатов — портреты Хаджи-Мурата и его потомков: от произведений лично встречавшегося со знаменитым аварцем князя Григория Гагарина до живописных работ современных художников Кавказа — Эдуарда Акуваева, Саида Тихилова, Магомеда Дибирова, Тиграна Кайтмазова. Экспозицию дополняют подлинные предметы декоративно-прикладного искусства Дагестана середины XIX века и более поздние вещи, аналогичные тому периоду: ковры, керамика, медь, золотное шитье, резное дерево, изделия с металлической инкрустацией.