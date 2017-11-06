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Светлана Крючкова едет в Тулу с поэтической программой
Фото Александры Богомоловой.

Светлана Крючкова едет в Тулу с поэтической программой

Народная артистка России выступит 2 декабря в ДК «Ясная Поляна» с программой, посвященной 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

Творческий вечер Светланы Крючковой состоится в 15.00. Программа, которую тулякам привезет актриса на этот раз, называется «Между любовью и любовью…». В прошлом году актриса приезжала с программой «В разноголосице девического хора…», посвященной 125-летию Осипа Мандельштама. Сейчас всех поклонников поэзии ждет встреча с творчеством Марины Цветаевой.


Марина Цветаева, 1892-1941 гг.

В название концерта легла строка из стихотворения «Лежат они — написанные наспех…», датированного декабрем 1915 года. В первом отделении творческого вечера прозвучит любовная лирика Цветаевой разных лет, во втором — гражданская лирика 1917-1921 годов, а также стихотворения из циклов «Лебединый стан» и «Стихи к Чехии».

Светлана Крючкова — единственная в мире актриса, читающая гражданскую лирику Марины Цветаевой. В мае 2017 года в свет вышел собранный ею диск «Отказываюсь быть» с гражданской поэзией Цветаевой.

Цена билетов на творческий вечер 1300 руб. 16+

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:03 +2
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