«Арсенал» впервые в истории обыграл ЦСКА: 1:0

Фото ПФК "Арсенал"

15-й тур РФПЛ открывался матчем в Туле: наш родной «Арсенал» принимал на своем поле московский ЦСКА. Текстовая трансляция матча от Myslo.

Матч окончен. 1:0 в пользу "Арсенала"! Впервые в истории тульский клуб победил ЦСКА!!! Вот это футбольный праздник подарила нам команда! Спасибо игрокам за красивый матч и победу, а болельщикам - за шикарную поддержку! Гордимся нашим "Арсеналом"!!!

90+' Горбатенко, играя в чистом подкате, прерывает опасный фланговый проход Щенникова.

90' Арбитр добавляет три минуты к основному времени матча! Три минуты продержаться!!!!

90' Миланов фолит в борьбе с Кангвой, и Божович использует паузу для того, чтобы провести свою последнюю замену. Вместо Джорджевича игру продолжит Федерико Расич.

90' И еще один просчет Джорджевича. Никак у Луки сегодня не получается забить.

88' Тут же ответ от "Арсенала" - но Джорджевич покатил мяч куда-то ну совсем не туда.

88' Свеженький Миланов сейчас едва не сравнял счет на табло! К счастью, Габулов буквально кончиками пальцев дотянулся до мяча. Держитесь, парни!!! Тула затаила дыхание!

86' Гиа Григалава получает желтую карточку за нарушение (неспортивное поведение) в опасной близости от ворот Габулова. Штрафной - и наш вратарь фиксирует мяч в руках! Фуууух.

83' Ганчаренко решается на последнюю замену, выпуская на поле атакующего игрока. Игнашевич с поля уходит, а Георги Миланов вступает в игру. Теперь фактически в защите ЦСКА остается только один игрок - Василий Березуцкий. Ва-банк идет Ганчаренко!

82' Воодушевленные успехом туляки продолжают атаковать. Не сдавать позиций! Ни шагу назад!

79' ДОЖАЛИИИИИИИИ!!! Третий удар в створ - и наконец гол! Автор - Горан Чаушич. Классный выстрел Горана после скидки Комбарова - и счет на табло наконец меняется: 1:0!

79' ГООООООЛ!!!!!! 1:0 - "Арсенал" забивает гол в ворота ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

76' КОМБАРОВ! Снова удар в створ ворот Акинфеева! На этот раз куда сильнее. И голкипер ЦСКА уже не так легко зафиксировал мяч в руках. Дрогнула оборона армейцев?..

74' Вторая замена у ЦСКА. Федор Чалов поле покинул, вместо него игру продолжит Тимур Жамалетдинов.

71' ЦСКА, кажется, и не заметил, что остался в меньшинстве. Зазевался в центре поля с мячом в ногах Беляев. Едва не убежал на ворота Габулова Витиньо, но хорошо, что Чалов пожадничал. Всё заканчивается разминкой Габулова.

70' Первый удар в створ у "Арсенала"! Комбаров отлично сыграл на подборе, но пробил не так сильно, как требовалось. Акинфеев ловит мяч в руки.

69' Замена у "Арсенала". Хагуш меняет Ткачёва!

67' Чалов, получая проникающий пас от Головина, убирает на замахе в штрафной Беляева и наносит опаснейший обводящий удар, едва не попадая в дальний верхний угол ворот!

66' Кангва заигрался на левом фланге и в итоге упустил мяч за лицевую линию, слишком сильно пробросив себе на ход.

66' Игра не на шутку разошлась! Команды обмениваются атаками с невероятной скоростью. Красота! Мяч в центре поля не задерживается.

64' Кангва передержал мяч, и чуть не наказали Эванса за это армейцы. Успели наши игроки вернуться в оборону!

64' Пиротехника на трибуне ЦСКА не кончается... Как они ее в таком количестве умудряются протащить на стадион?..

62' Оп, нас услышали! Чаушич пушечным ударом с разворота пробил рядом с правой девяткой! Полметра до створа!!! Ну когда уже в цель?!

60' Похоже, то, что ЦСКА в меньшинстве, абсолютно не смущает футболистов московского клуба. Они все равно умудряются проводить позиционные атаки, сильно пугая болельщиков "Арсенала". Эй, оружейники, кто в большинстве-то?! Ау!

57' После удаления Ганчаренко решился на первую замену. Витиньо меняет Оланаре.

56' Обменялись команды атаками. Сначала Григалава безуспешно попытался поразить ворота соперника с дальней дистанции. А затем с дальней дистанции по воротам Габулова попытался пробить Головин. Тоже мимо.

54' Сергей Лапочкин дает вторую желтую и красную атакующему полузащитнику ЦСКА Константину Кучаеву. Тот неаккуратно сыграл по отношению к Боурчану.

54' Ого!!! ЦСКА в меньшинстве! Удаление!

52' И снова Василий Березуцкий в центре внимания: арбитр фиксирует игру рукой почти в штрафной ЦСКА! А нет, все-таки не рукой. Грудью отбил мяч Березуцкий! Угловой "Арсенала".

50' Березуцкий толкнул Горбатенко. Штрафной исполнил сам пострадавший - подача на Джорджевича, а тот не сумел головой занести мяч в ворота Акинфеева.

47' Кангва, подкараулив подбор, наносит удар метров с 22-х. Сильно, но неточно получается. Мяч улетает куда-то на гостевую трибуну.

47' Джорджевич прорывается по левому флангу, но там опытный Игнашевич. Момент упущен!

46' Ганчаренко и Божович решили обойтись без замен в перерыве. К тому же у "Арсенала" уже была ода вынужденная замена в первом тайме.

46' Второй тайм.

Вперед, "Арсенал", вперед!

Перерыв. Блиц-интервью в перерыве с нападающим "Арсенала" Лукой Джорджевичем:

- Мы не сразу смогли нащупать свою игру, но потом стало получаться, было несколько хороших моментов. Во втором тайме нужно сразу играть так же. Это наш шанс на победу.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК "Арсенал":

Перерыв. То, что мы видели в первом тайме, можно назвать равной игрой. Счет 0:0 не отражает того, что мы видели на поле в прошедшие 45 минут: борьба, шикарные голевые моменты, пара великолепных сейвов Габулова. Игроки "Арсенала", который сейчас на девятой строчке турнирной таблицы, выглядят ничуть не хуже футболистов ЦСКА, команды из тройки лидеров чемпионата!

45' Сергей Лапочкин добавил две минуты к основному времени тайма.

45' Стандарт, затем дриблинг Оланаре, удар Натхо. Отбиваемся.

44' На левом фланге обороны нарушает правила Григалава, укладывая на газон Чалова. Штрафной в центре поля, ЦСКА бьет по воротам Габулова, но там Сунзу начеку: выносит мяч куда подальше.

42' Еще одна отличная атака сейчас назревала у ворот Акинфеева. Пара Джорджевич-Чаушич регулярно заставляют сегодня понервничать футболистов и болельщиков ЦСКА. Вторая половина первого тайма явно за "Арсеналом"!

39' Попробовали наши футболисты организовать атаку правым флангом, но замысел Комбарова и Ткачёва прочитал Щенников.

39' Первые лица области и клуба наблюдают за игрой "Арсенал" - ЦСКА:

37' ЧАУШИЧ! Наносит Горан сейчас шикарный дальний удар, промахиваясь мимо ворот Акинфеева буквально на метр. Серьезная угроза!

35' Чаушич отдает пас на ход по флангу Комбарову, который проходит вперед, навешивает в штрафную, а Джорджевич словно не ожидал этого. И вместо акцентированного удара просто подставляет голову под мяч, который летит в сторону от ворот. Акинфеев фиксирует снаряд в руках -на всякий случай.

35' После паса из глубины Джорджевич стремился убежать в отрыв, но Игнашевич опережает его и преграждает путь к мячу. Нападающему остается только толкать оппонента в спину, нарушая правила.

34' И вновь небольшое затишье. Слышно только армейскую трибуну. Хотя вот и наши... футболисты отвечают. Ткачёв головой бьёт выше цели!

32' Все в порядке, наш голкипер готов продолжать.

32' Габулову требуется помощь медиков, игра приостановлена.

31' ГАБУЛОВ!!!! Сейчас лицом отбил мяч наш голкипер, спасая ворота "Арсенала"!!!! Игнашевич открылся под навес Натхо. Далее серия рикошетов, но в итоге мяч оказывается в руках нашего Владимира! Сумасшедший сейв!

29' В последние минуты "Арсенал" сделал все для того, чтобы игра была равной. 1-1 по моментам!

29' И ещё неплохой момент! Теперь уже сам Кангва упускает мяч...

28' Этот эпизод встряхнул трибуны. "Вперед, за Тулу", - заряжают наши болельщики.

27' ВОТ ЭТО МОМЕНТ!!!!! Джорджевич сейчас с пары метров ПРОМАХНУЛСЯ по воротам Акинфеева! Кангва отдал мяч на край Луке, но тот не попал в дальний угол. Шикарный голевой момент, такие мячи надо забивать...

25' Ткачёв сам вызвался исполнить штрафной, но поскользнулся перед ударом. Получилось неуклюже...

25' Болельщики достали запасы пиротехники. Судя по всему, громыхает с трибуны ЦСКА. С такой влажностью чревато тем, что дым опустится прямо на поле...

24' Первая желтая карточка в игре - на счету ЦСКА. Горчичник схлопотал Константин Кучаев за грубую игру. Он не смог по правилам прервать проход Ткачева и вынужден был нарушать правила недалеко от центра поля.

19' А вот и первая замена "Арсенала" - наконец-то. Место Альвареса занимает Гиа Григалава - снова будет играть в черной защитной маске.

18' Оставшись в меньшинстве, "Арсеналу" пришлось пережить еще один угловой у своих ворот. С блеском сделали это - не дали ЦСКА ни единого шанса зацепиться за мяч и сразу устремились вперед, к противоположным воротам. Там, правда, защитники армейцев оказались сильнее Кангвы.

17' Тем временем поле покинул Виктор Альварес - получил травму в столкновении с Оланаре. Будет вынужденная замена...

15' Угловой у ворот ЦСКА. Горбатенко навешивает в штрафную, где мяча коснулся высокий Джорджевич, но, увы, наш нападающий потерял равновесие и не смог отправить мяч в ворота Акинфеева.

14' Комбаров и Горбатенко разыграли мяч на правом фланге, но выполнить подачу в штрафную не удается.

12' Оланаре бьет головой из штрафной в створ ворот. Мяч пойман Габуловым. А арбитр дает свисток, фиксируя фол со стороны нигерийца.

11' Кангва ненадолго покинул поле - показал Божовичу, что ему нужно переобуть бутсы. Видимо, скользят по мокрой траве?

10' Угловой у ворот Габулова - снова бьет Натхо. Головин играет удачно на подборе, но, находясь под прессингом со стороны Чаушича, не может найти момент для удара.

8' ГОРБАТЕНКО! Игорь в отчаянном подкате останавливает проход Чалова! А затем уже Беляев отлично играет на подстраховке!

7' Джорджевич, пытаясь убежать в очередную контратаку, попался в ловушку-офсайд.

7' И вновь Габулов в игре! Головин исполнял обводящий удар. Прилетел мяч точно в руки Владимиру!

6' Тут же видим контратаку "Арсенала" - Джорджевич лихо пошел вперед. Но ЦСКА не дает особо разгуляться на своей половине поля.

5' Первый угловой - у ЦСКА. Исполнил Натхо, Березуцкий вторым темпом возвращает мяч в штрафную, где мощный удар наносит Оланаре. Мяч едва-едва не залетел в ворота "Арсенала"! Благо, опытный Габулов, который когда-то в своей карьере уже выступал за ЦСКА, спасает красно-желтых. Браво, Владимир! И бис - неоднократно.

4' Туляки не желают отдавать инициативу, и игра перетекает в центральную часть поля, где и происходят основные единоборства за мяч в данный момент.

3' Сектор ЦСКА, кстати, полон - говорят, больше 2000 болельщиков московского клуба пожаловали сегодня в Тулу.

3' Первые атаки в матче за армейцами. Хорошо отбивается наш левый фланг, на котором со стартовых минут располагаются Альварес и Кангва.

2' Соскучились болельщики по домашним играм: с самого стартового свистка зарядили гимн Тулы. Несмотря на холод, народу собралось прилично!

1' Армейцы разыграли мяч в центральном круге. Канониры, стреляйте!

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Канониры сегодня играют в красно-жёлтых футболках, армейцы - в чёрных футболках/

0' Команды вышли на поле! А болельщики "Арсенала" поприветствовали своих игроков классным баннером: "Мы заряжаем - вы стреляете" с нарисованными пушкой и игроком "Арсенала". Здорово!!!

0' Стартовые составы команд:

0' Блиц-интервью с главными тренерами перед игрой:

Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА:

- Есть проблемы с составом. Фернандес с повреждением, Витиньо мы дали возможность отдохнуть. Дзагоев занимался в общей группе на последних тренировках и готов сегодня усилить игру, если потребуется.

Миодраг Божович, главный тренер тульского «Арсенала»:

- Любая серия когда-то заканчивается. Увы, мы проиграли в Махачкале. Сегодня болельщики от нас ждут атакующего футбола, поле в отличном состоянии. ЦСКА — это хороший раздражитель. Постараемся сегодня зацепиться за очки.

0' Туманный антураж сегодняшней игры — в оперативном фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! У нас сегодня футбольная пятница: в 19.30 на центральном стадионе Тулы сойдутся «Арсенал» и ЦСКА. Таким образом завершается для нашей команды первый круг чемпионата 2017-2018. Если вдруг по какой-то причине не попали сегодня на стадион, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции — будем болеть за канониров вместе!