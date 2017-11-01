В Туле состоится всероссийский турнир по рукопашному бою

В спорткомплексе «Новое поколение» на улице Металлургов пройдут всероссийские соревнования по рукопашному бою. В Туле выступят юноши и девушки из разных городов страны в возрасте от 12 до 18 лет.

Турнир приурочен к 78-летию героической обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие соревнований состоится в пятницу, 3 ноября.

В День народного единства состоятся поединки бойцов всех возрастных категорий, определятся финалисты и пройдёт торжественная церемония награждения победителей. Соревнования пройдут с 10 до 18 часов.