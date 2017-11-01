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В Туле состоится всероссийский турнир по рукопашному бою

В Туле состоится всероссийский турнир по рукопашному бою

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине героической обороны города оружейников в годы Великой Отечественной войны.

В спорткомплексе «Новое поколение» на улице Металлургов пройдут всероссийские соревнования по рукопашному бою. В Туле выступят юноши и девушки из разных городов страны в возрасте от 12 до 18 лет.

Турнир приурочен к 78-летию героической обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие соревнований состоится в пятницу, 3 ноября.

В День народного единства состоятся поединки бойцов всех возрастных категорий, определятся финалисты и пройдёт торжественная церемония награждения победителей. Соревнования пройдут с 10 до 18 часов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:51 +6
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