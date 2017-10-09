«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции

Фото пресс-службы «Арсенала».

15 января 2018 года футболисты «Арсенала» начнут подготовку к заключительной части чемпионата России.



В начале января команда Миодрага Божовича пройдет медобследование в Москве, а с 15 по 28 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор, с 1 по 14 февраля, также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 18 февраля, а завершится 1 марта.

За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести 7−8 контрольных матчей.

Молодежный состав оружейников подготовку начнет со втягивающего сбора в Туле, после чего дублеры проведут два турецких сбора.