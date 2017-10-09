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Элеонора Шевченко обещала губернатору Тульской области выполнить план по вводу жилья
Фото из архива Myslo.

Элеонора Шевченко обещала губернатору Тульской области выполнить план по вводу жилья

На оперативно совещании министр строительства и ЖКХ отчиталась строительстве жилья в Тульской области.

По данным Туластата за 8 месяцев 2017 года ввод жилья на территории Тульской области составил 355,6 тысяч квадратных метров, что составляет 87% к аналогичному периоду прошлого года.

Отметим, что по плану на 2017 год в регионе должно быть построено и введено 650 тысяч кв. метров жилья. Для сравнения — в 2016 году было 622,6 тысяч кв. м.

По словам Шевченко, в два раза отстают по темпам ввода жилья Тула и Щёкино.

Что касается районов, то в отстающих — Ясногорский, Чернский, Плавский, Кимовский районы и другие.

Как заверила губернатора Шевченко, к концу года регион выйдет на плановые показатели. А главам муниципалитетов министр посоветовала активизировать индивидуальное жилищное строительство путем выдачи участков, где есть дорога, газ, вода и электричество.

Сейчас соотношение частных и многоквартирных домов в регионе 42 и 58 процентов соответственно. По словам Шевченко, одним из основных условий строительства и ввода жилья является господдержка рынка ипотечного кредитования.

Тульская область последние три года занимает 4-е место в ЦФО по количеству выданных ипотечных кредитов. На 1.08.2017 г. в регионе выдано 5025 ипотечных кредитов на сумму 8.6 млрд рублей.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 16:15 0
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