Элеонора Шевченко обещала губернатору Тульской области выполнить план по вводу жилья

Фото из архива Myslo.

По данным Туластата за 8 месяцев 2017 года ввод жилья на территории Тульской области составил 355,6 тысяч квадратных метров, что составляет 87% к аналогичному периоду прошлого года.

Отметим, что по плану на 2017 год в регионе должно быть построено и введено 650 тысяч кв. метров жилья. Для сравнения — в 2016 году было 622,6 тысяч кв. м.

По словам Шевченко, в два раза отстают по темпам ввода жилья Тула и Щёкино.

Что касается районов, то в отстающих — Ясногорский, Чернский, Плавский, Кимовский районы и другие.

Как заверила губернатора Шевченко, к концу года регион выйдет на плановые показатели. А главам муниципалитетов министр посоветовала активизировать индивидуальное жилищное строительство путем выдачи участков, где есть дорога, газ, вода и электричество.



Сейчас соотношение частных и многоквартирных домов в регионе 42 и 58 процентов соответственно. По словам Шевченко, одним из основных условий строительства и ввода жилья является господдержка рынка ипотечного кредитования.



Тульская область последние три года занимает 4-е место в ЦФО по количеству выданных ипотечных кредитов. На 1.08.2017 г. в регионе выдано 5025 ипотечных кредитов на сумму 8.6 млрд рублей.