По факту смерти рабочего на сахарном заводе в Богородицком районе возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области. Фото с места происшествия.

5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном несчастном случае на производстве в Богородицком районе.

По результатам доследственной проверки следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, на территории призаводского свеклоприемного пункта ООО «Агроторг Товарково» в Богородицком районе при выгрузке сахарной свеклы из грузового автомобиля 35-летний водитель ООО «Воловосельхозтехника» упал на движущуюся ленту транспортера приемного конвейера.

После чего мужчину затянуло между приемным и наклонным конвейером. От полученных повреждений водитель скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают круг виновных лиц.