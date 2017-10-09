новости
новости
Регистрация
По факту смерти рабочего на сахарном заводе в Богородицком районе возбуждено уголовное дело
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области. Фото с места происшествия.

По факту смерти рабочего на сахарном заводе в Богородицком районе возбуждено уголовное дело

Следователи устанавливают круг виновных лиц.

5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном несчастном случае на производстве в Богородицком районе.

По результатам доследственной проверки следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, на территории призаводского свеклоприемного пункта ООО «Агроторг Товарково» в Богородицком районе при выгрузке сахарной свеклы из грузового автомобиля 35-летний водитель ООО «Воловосельхозтехника» упал на движущуюся ленту транспортера приемного конвейера.

После чего мужчину затянуло между приемным и наклонным конвейером. От полученных повреждений водитель скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают круг виновных лиц.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
погиб рабочийследователиуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции
«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции
Дебошир с пистолетом в тульском кафе: «Вы думаете, 90-е закончились? Они только начинаются!»
Дебошир с пистолетом в тульском кафе: «Вы думаете, 90-е закончились? Они только начинаются!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.