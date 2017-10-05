Арсеналец Горан Чаушич: «Надо забить, чтобы раскрепоститься»

Фото пресс-службы «Арсенала» и из архива Myslo.

Футболист тульской команды рассказал о жизни в Туле, о карьере в Испании, о знакомстве с Месси и о многом другом.

«От штрафной до штрафной» - амплуа 25-летнего хавбека «Арсенала» Горана Чаушича. Или, как сейчас модно говорить, игрок box-to-box. Чаушич – один из ключевых футболистов красно-желтой команды. Сербский легионер дал большое интервью клубной пресс-службе.

- Горан, как вы пришли в футбол?

- Мяч был любимой игрушкой детства. С малых лет не представлял себя без футбола. После уроков оставался с друзьями погонять мяч. В шесть лет родители отдали в футбольную школу, с семи стал заниматься в «Црвене Звезде».

- В Белграде есть и другой знаменитый клуб – «Партизан». Почему выбрали «Црвену Звезду»?

- Это один из самых великих клубов Сербии, побеждавший в Кубке европейских чемпионов, и я являюсь его болельщиком.

- На какой позиции играли в юности?

- Всегда действовал в средней линии.

- Кто для вас пример среди центральных полузащитников?

- Пирло, Хави. Давно слежу за их карьерой.

- Выступая в Сербии, стремились уехать за границу?

- По-моему, каждый футболист в Сербии хочет продолжить карьеру в сильных клубах за рубежом. Для меня промежуточным этапом стала Турция, после чего сезон провел в Испании.

- Расскажите о своем турецком опыте.

- Больше трех лет играл в Турции. Честно говоря, в 20 лет было непросто оторваться от дома и родных, начать самостоятельную жизнь. В «Эскишехирспоре» было много иностранцев, в первый сезон возникли проблемы с лимитом. Это сейчас ограничения практически сняты, а тогда допускалось участие в стартовом составе пяти иностранцев. Пришлось из клуба суперлиги уйти в аренду в команду первой лиги «Манисаспор». Но после окончания аренды вернулся в Эскишехир.

- Не жарко ли играть в таком климате?

- Конечно, 35-40 градусов жары не доставляют удовольствия, но я бы не сказал, что в России погодные условия более комфортные.

Не могу представить, как играть при минус 20.

- Ну, это у нас впереди. Матч на поле «Урала» состоится 8 декабря.

- При нулевой температуре приходилось играть, а вот на морозе нет. С трудом представляю, что это такое.

- А где, на ваш взгляд, самые горячие болельщики – в Сербии, Турции или Испании?

- Однозначно у «Црвены Звезды». Вы наверняка наслышаны об их поддержке на матчах в Белграде, более экспансивных фанатов я не встречал.

- В Тамбове вы, так сказать, познакомились с Кубком России.

- Знакомство было неудачным, мы проиграли и вылетели из турнира. Тут можно провести сравнения с любой страной, где я играл. Не всегда клубы высших дивизионов находят силы и мотивацию, чтобы конкурировать на первых этапах Кубка. Зная, что впереди очень важный матч премьер-лиги с «Уфой», трудно настроиться. А для соперника из первой лиги это чуть ли не главное событие года.

- Кого из футболистов вы знали до перехода в «Арсенал»?

- Лично ни с кем не был знаком, но из прессы знал, что в Туле много квалифицированных игроков.

Отмечу и человеческие качества моих партнеров, в команде отличная атмосфера.

- А Миодрага Божовича вам не нужно было представлять?

- Это известный специалист, в бывшей Югославии его хорошо знают. Вместе раньше мы не работали, но после звонка Божовича я долго не раздумывал над его предложением. От своих знакомых в «Црвене Звезде» узнал, как он тренирует и общается с командой, и ответил согласием. У меня были возможности продолжить карьеру во Франции или Сербии, но я выбрал вашу страну. Лучший вариант, когда тренер сам приглашает.

- Не было опасений ехать в незнакомую Россию?

- Ничуть. Русские люди похожи на нас, сербов. У нас много общего в истории и языке.

- Каким для вас получился сезон-2016/17 в испанской Примере?

- Удачным он не был, потому что «Осасуна», опередив в таблице лишь «Гранаду», опустились в Сегунду. Двухлетний контракт с клубом предполагал, что в случае вылета я могу покинуть Памплону. С другой стороны, я играл против «Барселоны» и «Реала». Примера – лучшая лига мира, играть здесь - это вызов для любого футболиста.

- В домашнем матче с «Барсой» «Осасуна» продержалась целый час, не позволив каталонцам открыть счет.

- Да, мы держали удар, но сделать это все полтора часа крайне сложно. У «Барселоны» процент владения мячом очень высокий, мы за весь матч минут 10-15 владели мячом. Хорошо, если в такие минуты что-то получалось впереди, а в остальное время ты только бегаешь за мячом и защищаешь ворота. Тот матч завершился с результатом 0:3.

- Против кого из «Барселоны» приходилось играть?

- Против разных звезд, в том числе Месси и Иньесты. Два матча мы проиграли с общим счетом 1:10. Для меня лучше, если я поскорее забуду эти игры (улыбается).

- На память осталась футболка Месси?

- Конечно, нет. Даже не пробовал подойти к Лионелю.

Мне казалось, что арбитр еще не успел поднести свисток ко рту, как все остальные полевые игроки «Осасуны» побежали просить у него футболку.

- Скучаете по Испании?

- Скучаю. Хорошая страна, замечательные люди, классный футбол.

- В будущем вернетесь туда или откроете для себя новый чемпионат?

- Сейчас я связан контрактом с «Арсеналом», и все мои мысли только о Туле. Время покажет. Мне нравится в России. Если все будет складываться хорошо, возможно, я продлю контракт с «Арсеналом».

- У вас был момент уже в первой игре против «Локомотива».

- Для меня стало сюрпризом, как мы провели матч против одной из лучших команд России. Разочарован тем, что на последних минутах упустил шанс сравнять результат. Верю, что скоро удастся открыть счет забитым мячам за «Арсенал».

- У вас моменты возникали во многих матчах.

- Пока не везет. Это психология, надо забить, чтобы раскрепоститься.

- Какую игру «Арсенала» на сегодня считаете лучшей?

- Отмечу игру с «Динамо», особенно первый тайм, хотя соперник раньше нас мог открыть счет. Качество игры с «Ахматом» было хорошим, но я бы выше поставил первый тайм против «Локомотива».

- На какой испанский клуб похож по стилю игры «Арсенал»?

- В Испании стараются играть без длинных передач, примитивных забросов. Не могу сказать, что по стилю «Арсенал» похож на какую-то определенную команду. В целом нашу игру можно считать «испанской». Она подразумевает работу с мячом и комбинационный, атакующий стиль.

- Как Миодраг Божович определяет ваш круг обязанностей на поле?

- Я игрок box-to-box. Это не только требования Божовича, но всего футбола: когда мяч у нас, надо быстро перемещаться, использовать свободные пространства, а при обороне переключаться на защитные функции, активно идти в отбор.

- Как думаете, тренер сборной Сербии Славолюб Муслин следит за вами?

- Я не знаю. Моя задача в каждом матче выкладываться на все сто, если будет результат, Муслин обратит внимание.

- Как сегодня живет Сербия?

- Если сравнивать с уровнем жизни в Западной Европе, то у нас много сложностей. Но каждый день по радио и ТВ можно услышать, что в следующем году точно будет лучше, но год наступает, и ничего не меняется (улыбается).

- Чем занимаются ваши родители?

- Сейчас они не работают, наслаждаются жизнью.

- Вы женаты?

- Нет.

Но кто знает, может, завтра встречу свою любовь?

- Как проводите свободное время?

- Смотрю фильмы, жанр зависит от настроения. Нравится побыть дома, хотя не считаю себя домоседом. Люблю новизну, попробовать что-то новое.

- В Белграде есть знаменитая гора Копаоник. Бывали там?

- Очень красивое место! Хотя ни разу там не был. Просто знаю это. Вот после карьеры будет время покататься на горных лыжах.

- Как у вас с русским языком?

- Нужно улучшать русский, это одна из первоочередных задач. Подбирал жилье в Туле, что отнимало время. Теперь могу сосредоточиться на языке.