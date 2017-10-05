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Мужчина, избивший фельдшера скорой помощи в Кимовске, предстанет перед судом
Фото agenda-u.org

Мужчина, избивший фельдшера скорой помощи в Кимовске, предстанет перед судом

Инцидент произошел 29 сентября 2017 года.

Кимовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное постановление в отношении 62-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении физической побоев из хулиганских побуждений.

Напомним, 29 сентября 2017 года в один из домов Кимовска по вызову к больной приехали двое фельдшеров скорой. Когда медики вышли из подъезда, к ним подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и начал требовать, чтобы они быстрее уезжали.

Фельдшер сделала ему замечание, в ответ на это он ударил женщину-медика головой в переносицу и несколько раз кулаком по спине.

Избивать ее он перестал, только когда в дело вмешался водитель скорой.

Уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений — направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:28 +1
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Место
КимовскТульская область

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