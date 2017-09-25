Фото пресс-службы «Арсенала».
Три игрока «Арсенала» вызваны в национальные сборные
Готовится к матчам квалификации Чемпионата мира 2018 года будут Лука Джорджевич, Стоппила Сунзу и Владимир Габулов.
Три футболиста тульского «Арсенала» вызваны в свои национальные команды. Наш капитан Владимир Габулов отправится в сборную России, Лука Джорджевич — в сборную Черногории, а Стоппила Сунзу — в сборную Замбии. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Сборная России сыграет с Кореей (7 октября, Москва, «Арена ЦСКА», 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, «Казань Арена», 19.00).
Сборная Черногории проведет матчи с Данией (5 октября, 21.45) и Польшей (8 октября в 19.00).
Сборная Замбии встретится со своим главным конкурентом в борьбе за путевку на чемпионат мира — нигерийцами (7 октября, 19.00).
сегодня, в 11:28, 19 400 1
вчера, в 21:27, 23 2566 3
вчера, в 18:20, 63 2551 5
вчера, в 14:59, 11 674 1
Другие статьи по темам
Место