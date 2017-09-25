Три игрока «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Фото пресс-службы «Арсенала».

Готовится к матчам квалификации Чемпионата мира 2018 года будут Лука Джорджевич, Стоппила Сунзу и Владимир Габулов.

Три футболиста тульского «Арсенала» вызваны в свои национальные команды. Наш капитан Владимир Габулов отправится в сборную России, Лука Джорджевич — в сборную Черногории, а Стоппила Сунзу — в сборную Замбии. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сборная России сыграет с Кореей (7 октября, Москва, «Арена ЦСКА», 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, «Казань Арена», 19.00).

Сборная Черногории проведет матчи с Данией (5 октября, 21.45) и Польшей (8 октября в 19.00).

Сборная Замбии встретится со своим главным конкурентом в борьбе за путевку на чемпионат мира — нигерийцами (7 октября, 19.00).