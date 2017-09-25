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В Туле все котельные готовы к началу отопительного сезона

В Туле все котельные готовы к началу отопительного сезона

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил начальник управления по городскому хозяйству администрации города Валерий Дорожкин.

В Туле на сегодняшний день технически подготовлены 179 котельных (100%), проведены гидравлические испытания 533,2 км тепловых сетей (100%), отремонтировано 268 котлов (140,31%), отремонтировано и заменено 422 насоса на котельных (159,24%), заменено 32,56 км ветхих тепловых сетей (125,71%). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проведены гидравлические испытания систем ц/о на 3061 МКД из 3098 МКД (98,8%), на 37 оставшихся объектах проводится капитальный ремонт систем центрального отопления, срок завершения работ — 1 октября 2017 года.

Выдано 194 паспорта готовности, из них:

  • 76 паспортов готовности — управляющие организации (100%),
  • 80 паспортов готовности — центры образования (100%),
  • 38 паспортов готовности — учреждения здравоохранения (100%).

Общая готовность теплосетевого хозяйства МО город Тула составляет более 99%.

Напомним, что отопительный сезон начнется, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура составит +8 °C и ниже. Суммарное время, необходимое для начала подачи тепла, не должно превышать пяти суток.

В первую очередь отопление будет подано в детские и лечебные учреждения, во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых зданий, затем учебных заведений и прочих административных зданий, в последнюю очередь — промышленных предприятий, складов, гаражей и т. п.

Уже подключены системы отопления ряда детских лечебных учреждений.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:30 +1
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