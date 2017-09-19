ФК «Тамбов» пообещал «разобрать оружейников»

Кадр из видео.

В преддверии матча «Тамбов» — «Арсенал» наш соперник снял мотивационный ролик. На видео полузащитник тамбовцев Илья Кухарчук обещает «разобрать оружейников».

Удастся ли «Тамбову» это сделать, увидим уже завтра, 20 сентября, в 15.00. Текстовую трансляцию матча читайте на Myslo.