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Назначен арбитр на кубковый матч «Арсенала» с «Тамбовом»

Назначен арбитр на кубковый матч «Арсенала» с «Тамбовом»

Оружейники встретятся с командой из Тамбова.

Встречу 1/16 финала Кубка России в Тамбове рассудит Николай Волошин из Смоленска. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Прежде 33-летний Волошин работал на матчах тульской команды в ПФЛ и ФНЛ. Это соответственно игры «Арсенал» — «Факел» (4:1), «Арсенал» — «Металлург» Выкса (8:0) в сезоне-2012/13 и матчи «Зенит-2» — «Арсенал» (2:2), «Арсенал» — «Луч-Энергия» (1:0) в сезоне-2015/16.

Помогать арбитру будут Дмитрий Березнев и Роман Усачев (оба — Ростов-на-Дону). Инспектор — москвич Михаил Ходырев.

Матч «Тамбов» — «Арсенал» состоится в среду, 20 сентября, в 15.00.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:01 +3
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