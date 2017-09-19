В Тульской области пьяный мужчина поджег знакомого

Прокурор Заокского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 25-летнего мужчины, обвиняемого в п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего).

Следствием установлено, что 10 июня пьяный обвиняемый из пластиковой бутылки вылил на голову знакомому бензин, после чего поджег зажигалкой. Потерпевшему причинены телесные повреждения, которые имеют признак средней тяжести вреда здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Заокский районный суд для рассмотрения по существу.