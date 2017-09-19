новости
новости
Регистрация
В Тульской области пьяный мужчина поджег знакомого

В Тульской области пьяный мужчина поджег знакомого

Уголовное дело передано в суд.

Прокурор Заокского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 25-летнего мужчины, обвиняемого в п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего).

Следствием установлено, что 10 июня пьяный обвиняемый из пластиковой бутылки вылил на голову знакомому бензин, после чего поджег зажигалкой. Потерпевшему причинены телесные повреждения, которые имеют признак средней тяжести вреда здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Заокский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:15 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
поджогуголовное делосуд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ФК «Тамбов» пообещал «разобрать оружейников»
ФК «Тамбов» пообещал «разобрать оружейников»
Предпринимателям с улицы Металлистов помогут в поиске нового места размещения в Туле
Предпринимателям с улицы Металлистов помогут в поиске нового места размещения в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.